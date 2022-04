Milliardkutt for NTNU campus er uforsvarlig

Saken oppdateres.

NTNU er en av bærebjelkene i norsk høyere utdanning. Forrige uke kommenterte statsråd for høyere utdanning, Ola Borten Moe, at han ønsker et milliardkutt i budsjettet til nye campus for NTNU. Dette er en katastrofe for høyere utdanning i Norge.

Vi snakker ofte om utfordringene Norge kommer til å møte i fremtiden. Miljøkrisen, mangel på arbeidskraft og en aldrende befolkning. Hvor er det man løser disse utfordringene? Jo, er det jo akkurat på universiteter som NTNU man løser dem. Det å kutte i planlagte utbygginger i utdanningssektoren, bør tenne varsellampene.

Som NTNU-student ser jeg på milliardkuttet med den største bekymring. Planen har siden 2015 vært å jobbe på spreng for å få utbyggingen av NTNU på plass i samarbeid med kommunen, universitetet og utallige aktører. Jeg har ikke annet en lovord til alle som har vært involvert i å få utbyggingsprosjektet på beina og drømmen om et samlet campus, istedenfor de mange vi har spredt rundt om i byen nå.

Samfunnsnytten ved prosjektet har vært vurdert fem ganger, og har allerede vært gjennom flere nedskaleringer. Nå skal man da plutselig måtte gå en sjette runde slik at selv det grunnleggende skjelettet av prosjektet må fjernes, da setter man det hele i fare. Vi har ikke råd til nok et halvgjennomført prosjekt, det gagner ingen, minst av alt de fremtidige generasjonene av studenter.

Campussamling er noe jeg stiller meg hundre prosent bak. Prosjektet er godt egnet for å kunne knytte studentene i Trondheim enda tettere sammen enn det de er i dag. Nærheten til campus vil øke både livskvaliteten og det sosiale miljøet for studentene på NTNU. Dette kan på ingen måte undervurderes, nettopp for å begrense den ensomheten og utenforskapet vi har sett den senere tid.

Samarbeidet på tvers av de ulike fakultetene vil også øke kraftig når du får samlet alle dekanene, professorene og studielandsbyene på samme sted. Det er en forskjell å måtte reise et par kilometer for å rekke en forelesning kontra det å rusle 400 meter for å sette seg ned i neste forelesningssal. Utbyggingen av NTNU er viktig for studentene, læringsmiljøet og Trondheim by. Som NTNU-student håper jeg Ola Borten Moe tar til fornuften, slik at vi endelig kan få et campus.

