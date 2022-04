Jorg vil aldri glemme den spesielle aksjonen for to år siden: - Verden er liten

Saken oppdateres.

Wenche Dehli og Karin Erland sitt innlegg i Adressa 2. april gir grunnlag for følgende kommentarer:

Revisjonsrapporten ble bestilt i 2019, i 2021 har man skaffet seg oversikt over situasjonen. Nå skal man i gang med å planlegge og gjennomføre utviklingsprosjekter. Mangeårige erfaringer med planer og gjennomføring har til fulle vist at planer kan være fine – hvis de etterleves. Hvis ikke er de dessverre oftest bortkastet. «Ledelse nært de som mottar tjenester» – så sant, så sant. Dette er tydelig dokumentert i min bok: «Bjørg – et liv» av 2021. Har man nå endelig innsett at dette er et helt avgjørende moment?

«Tilbud om hensiktsmessig bolig – når de har behov for det». Å basere dette på en gjennomsnittlig, «perfekt» utviklingshemmet – som ikke eksisterer annet i planleggers portefølje – er dømt til å mislykkes. Individuelt tilpassede botilbud og tjenester er alfa og omega for en bedring i situasjonen. Her trengs ingen flere utredninger. Ledelse og politikere som tar dette på største alvor og har gjennomføringsevne som kan utvikle tillit over tid er ikke krystallklart til stede.

Man skal «Lytte til brukerne når tjenester utvikles». Dette skal gjøres ved kontaktmøter med brukerorganisasjonene. Hvor ble det av den individuelle tilpasning? Hva betyr det at det skal legges til rette for medvirkning? Er det i dag noe mer enn å bli informert når vedtak er fattet?

Skal man få virkelige individuelt tilpassede tjenester må grunnlaget for disse ligge i innspill fra de som virkelig kjenner til brukerens behov på kroppen. Min uærbødige påstand er at i «normale tilfeller» så besitter foreldre, nære pårørende og nærpersoner de beste forutsetninger for å vurdere behovene.

LES OGSÅ: – Denne saken er noe av det verste jeg har sett

LES OGSÅ: Brukerrådet for BOA: Saken «Jakob» er ikke et enkeltstående tilfelle

Her vil en leder på et overordnet kontor uten annet enn en overfladisk og tilfeldig kontakt, aldri nå opp til forutsetningene til disse nærpersonene. Jeg vil anta at svært mange som er i systemet, er opptatt av denne type spørsmål/problemstillinger. Når ser kommunen for seg at det er utredet nok, slik at konkrete, reelle tiltak kan iverksettes?

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !