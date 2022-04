Taxirot med skoleskyss

Drømme-comeback for Hegerberg - scoret hat-trick

Saken oppdateres.

Skolen har verken sanksjonsmuligheter eller beslutningsmyndigheter når det kommer til skoleskyss. Vi er en samarbeidsaktør med foreldrene. Det viktigste verktøyet for å kunne endre er avvikssystemet og dialogen med AtB, skolekjøring, Trøndelag fylkeskommune og fagenhet for oppvekst, de to sistnevnte ved behov.

Når det gjelder oversikt over kapasitet og økonomiske rammer, er det politikerne som til syvende og sist må beslutte noe om dette. Vi er klar over at skoleskyssen dette året har vært svært utfordrende, og dessverre er det elevene og foresatte som kjenner dette på kroppen, selv om vi i skolen også kjenner på disse utfordringene.

Dalgård er i kontinuerlig dialog med alle instanser og bruker mye tid på å melde avvik og foreslå løsninger som kan bedre situasjonen, men der stopper også vårt mandat, selv om vi gjerne skulle hatt flere verktøy til å gjøre endringer. Vi beklager sterkt at det har vært så mange avvik dette året. Vi er dog med i en prosess for å bistå i en ny anbudsprosess der vi ønsker et mye større fokus på kvalitet på transport situasjonen for våre elever.

Som skole har vi et meget sterkt ønske om at situasjonen skal bedre seg. Vi oppfordrer til å fortsette å melde avvik, da det er det vi trenger for å kunne legge press i denne prosessen.

