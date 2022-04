Bedre sykkelveier gir mange flere sykkelturer

Saken oppdateres.

I Trondheim, Bergen og på Nord-Jæren er det målsettinger om at mange flere skal velge sykkel i stedet for privatbil som reisemiddel. Beregninger viser at det er potensial for en flerdobling av andelen sykler, særlig om veksten i elsykkelbruken fortsetter. Men da må det bygges langt flere sykkelveier enn det disse kommunene får til i dag.

I en studie av satsingene på sykkel i de tre byområdene har vi beregnet potensialet for økt sykling. Satsingen i byområdene kan bidra noe til å nå byvekstavtalenes mål om at veksten i persontransport skal tas med kollektivtransport, gange og sykling – og ikke med økt bruk av personbil.

Beregningene av sykkelpotensial i Trondheim og Nord-Jæren baserer seg på data fra reisevane­undersøkelser. Den beregner hvor mye sykling det kan bli på ulike ambisjonsnivåer for hvor godt det tilrettelegges for sykkel på det eksisterende vegnettet og antall elsykler Beregningene viser også hvor investeringer i nye sykkelveier vil gi flest nye sykkelturer.

Beregningene viser at begge byområder kan mangedoble antall sykkelturer, men at potensialet er størst på Nord-Jæren. Reisevaneundersøkelser viser at avstanden på en typisk sykkeltur er mellom 2,6 og 3,1 km i Trondheim, Nord-Jæren og Bergen. Ser vi kun på arbeidsreiser, øker median turlengde til 4,5-5 km for alle byområdene. Dette viser at sykkelen blir mest benyttet på relativt korte strekninger. Med elsykkel minskes virkningen av motbakker og lengre avstander, noe som øker villigheten til å sykle betydelig.

Bygging av infrastruktur for sykkel bør prioriteres på strekninger der mange mange bruker sykkel. Bedre sykkelveier i nederste del av Byåsveien og fra områdene øst for Midtbyen mot Gløshaugen vil ha stor effekt på antall sykkelturer i Trondheim. Ekspressveger for sykkel bygges nå blant annet mellom Trondheim og Malvik. Disse vegene vil bidra til økt sykling og har særlig høy nettonytte per budsjettert krone, særlig på grunn av helsefordelene.

Beregningene våre viser at det er potensial for en mangedobling av antall sykkelturer ved bedre infrastruktur og økning i antallet som har elsykler både i Bergen, Trondheim og på Nord-Jæren. Med gunstige leasingsordninger for elsykkel og generelt sett god privatøkonomi ligger forholdene til rette for en stor økning i antall elsykler.

Så er det opp til politikerne å prioritere bygging av sykkelveier der potensialet er størst, og særlig hvor disse kan binde sammen eksisterende sykkelveier. I tillegg må de opprettholde bompengene og parkeringsavgiftene slik at nåværende og kommende syklister oppnår økonomiske fordeler ved å velge miljøvennlig transport.

