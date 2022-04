Lykke til med RBK, Rekdal!

Will Smith utestenges fra Oscar-seremoniene i ti år

De vil avskrekke folk til å bruke for mye penger

- Det er spikret fast i hukommelsen. Jeg har sett det for meg hele livet. Dagen da tyskerne kom.

Riktig å åpne for mer vindkraft på land

Får se de nye emojiene som kommer: – Her skjedde det ting

Ingen er særlig begeistret over arkitektens planer

De vil avskrekke folk til å bruke for mye penger

Riktig å åpne for mer vindkraft på land

Får se de nye emojiene som kommer: – Her skjedde det ting

Curling: To tap ødela Norges semifinalesjanser i curling-VM

Saken oppdateres.

Aller først: Jeg er ihuga Aalesund- og Strømsgodset-supporter. Kjetil Rekdal ga oss våre to NM-cuptitler i AaFK. Og det kunne ha blitt så mye, mye mer. Nå er Rekdal trener for Rosenborg, og mange (eksperter) anser allerede at årets sesong blir en katastrofe. Hvorfor?

Jo, Rosenborg har spilt en del treningskamper, som alle andre fotballag. Nå er det slik at treningskamper faktisk kun er og blir treningskamper, men det er det jo mange som av en eller annen grunn ikke har fått med seg. Trist det. Treningskamper gir god anledning til å teste ut og prøve mange forskjellige konstruktive tanker. Det utdeles for øvrig ikke poeng i treningskampene.

Jeg, som altså er AaFK- og Godset-supporter på min hals, anser medias Rekdal/Rosenborg-slakt som utidig plaging av trener og klubb som nå endelig skal ta fatt på en ny tilværelse som toppklubb i Norge og snart også i Europa. Med Kjetil Rekdal som primus motor. Veldig ofte bygger man nedenfra.

Hvert år har jeg på Norsk Tipping spilt Molde som seriemester, og noen ganger kanskje noen andre. Hvert år har jeg spilt AaFK, Godset, Molde, Vålerenga og Hødd som NM-cupmestere. Det var en fornøyelig lang periode med omtrent sammenhengende perioder med cup- og/eller seriemesterskap for disse lagene.

Jeg har aldri spilt på Rosenborg som seriemester eller cupmester, før jeg i går spilte på kun ett lag som seriemester for 2022. Jeg blir ikke forbauset om Rosenborg vinner med ca. 0–5 og 5–0 i årets store bortekamp og store hjemmekamp. AaFK og Godset trenger poengene selv, men i kampene mot de andre lagene er det bare å forsyne seg! Lykke til med sesongen 2022, Kjetil Rekdal og Rosenborg!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe