Media bør ta mer forbehold om renten

Norges Bank varsler åtte rentehevninger: Det vil si to prosent renteøkning om to år. Tro det? Det har vært en øvelse fra Norges Bank gjennom mange år å forutsi stadige renteøkninger. De vil avskrekke folk til å bruke for mye penger. Men om de tror på sine egne spådommer, det betviler jeg. Det stemmer nær aldri det de forutsier.

2009: Renten var ca. fem prosent: Prognose 4–5 prosent over to år. Finanskrise og renten raste ned til 1,5 prosent. 2011-12: Renten var ca. to prosent, prognose ca. fire prosent etter to år, resultater ble 1,5 prosent. 2013-14: 1,5 prosent, prognose tre prosent, resultat fortsatt 1,5 etter to år. 2018-19: Var renten 0,5 prosent, prognose to prosent, resultat null prosent (pandemi).

Media med NRK i spissen følger opp. Ingen tvil: Renten skal opp så, så mye. Ingen motforestillinger, skriver nesten aldri at Norges Bank antar. I alle andre situasjoner tar aviser og media forbehold, man vet ikke, er ikke bekreftet osv. Men med rentenivået, absolutt ikke.

Ærlig talt media, NRK og alle som vet litt om økonomi, kan forutsi at noe vil skje. Nå er det svært sannsynlig med et børskrakk, men ikke sikkert, store økonomiske problemer i verden, Ukraina og flyktninger osv. Så selv om alt ser lyst ut med få ledige akkurat nå, burde vel de fleste kommentatorer, i alle fall økonomer, være litt mindre sikre.

