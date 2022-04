Trøndelag må vise vei i klimadugnaden

Her jubler danskene i Trondheim. Men én grunn gjør at de norske ikke depper

Saken oppdateres.

På mandag la FNs klimapanel fram en ny rapport som viser hvordan vi kan løse klimakrisa. Den forteller at det fortsatt er håp for å skape en bærekraftig verden der framtidige generasjoner kan vokse opp i trygghet og velstand. Forutsetningen er vilje til handling både hos politikere og innbyggere. Heldigvis vet vi hvilke tiltak som må til for å løse klimakrisen, globalt, nasjonalt og her i Trøndelag. Nå bør Trøndelag sette seg en konkret målsetting om å bli ledende av landets regioner, i klima- og naturarbeidet. Det å vise at det å ta vare på klima og natur er mulig, samtidig som man tar vare på mennesker og velferden, vil gi et framtidshåp som er stadig viktigere for dagens barn og unge.

Ungdommens klimatoppmøte Trøndelag 2022 - Kanskje det aller viktigste møtet som blir arrangert i dette landet Lyst på en ny genser? Eller bukse? - Ikke glem at alle de små kjøpene har store konsekvenser for klima. Klesindustrien er faktisk en klimaversting, sier Jenny Skavlan.

Globalt må klimagassutslippene nå toppen senest i 2025, og investeringer i lavutslippssamfunnet må mangedobles. Her har Norge mye å bidra med. Et bra sted å starte er omprioritere bruken av de 150 milliarder kronene som Norge årlig investerer i oljeindustrien. Tiden for å investere i nye olje- og gassfelt er forbi.

Norges økonomiske muskler er bedre benyttet til å bygge opp et bærekraftig samfunn. Derfor trenger vi en massiv satsing på fornybar energi, lavutslippsløsninger i transport og industri, teknologi for karbonfangst- og lagring, tiltak som gjør det lett å velge miljøvennlig i hverdagen, og en sirkulær økonomi der ressurser og energi benyttes mye mer effektivt.

Det finnes store muligheter for utslippsreduksjon her i Trøndelag, innafor blant annet veitrafikk, energibruk, bygg, sjøfart, jordbruk og ikke minst innkjøp. Et grep med stort potensial for utslippskutt er å gjøre miljøkrav obligatorisk i kommunale og fylkeskommunale anskaffelser. Fylkeskommunen vår kan også bidra i klimadugnaden blant annet ved å elektrifisere ferger og hurtigbåter, prioritere kollektivtilbudet hardere og hjelpe kommunene med klimakutt.

Familien i Trondheim senker temperaturen inne for å få «råd» til å besøke besteforeldrene Mika (6) og Marte bytter ut storfekjøtt med skrei i tacoen. Slik sparer de utslipp som tilsvarer seks flyturer til Oslo i året.

Trøndelag kan vise vei i klimaomstillingen, og gjennom å vise vei i omstillinga, kan vi gi dagens barn og unge framtidshåp. Trøndelag kan vise lederskap på mange områder. Fylkeskommunen jobber for at Trøndelag blir en foregangsregion med tanke på hvordan vi tar vare på naturmangfold, hvordan vi velger å ta vare på de naturarealene vi har. Trøndelag kan om man vil, innføre et årlig arealregnskap, som viser hvor mye trøndersk natur vi har bygd ned år for år, kvartal for kvartal. Og vi kan sette oss målsettingen om å bli arealnøytral innen 2030, da arealbruken er avgjørende for å ta vare på naturmangfoldet, ta vare på naturens evne til et stadig villere og våtere klima, og at vi tar vare på naturens evne til å binde karbon. Vi har alle forutsetningene for å levere gode resultater i Trøndelag.

LES OGSÅ: Det grønne skiftet kommer – med eller uten Norge

Trøndelag fylkeskommune kan også jobbe systematisk for at Trøndelag går foran i jobben med klimakutt som skal gjøres fram mot 2030. Fylkeskommunen kan vise vei ved å jobbe systematisk fra kvartal til kvartal, fra år til år. Vi kan sette inn tiltak som sørger for at Trøndelag gjør sin del av klimadugnaden, som skal halvere våre klimautslipp innen 2030. Fylkeskommunen kan ta et regionalt lederskap, slik at hele det trønderske samfunnet blir fullmobilisert i klimadugnaden dag for dag fremover. Næringslivet er klart for omstilling, og det er også folk flest, det vi kaller for sivilsamfunnet. Kommunene og fylkeskommunen har mulighet til å gire opp det systematiske klimaarbeidet, og bakgrunnen for hvorfor dette er viktig viser den siste klimarapporten fra FNs klimapanel.

LES OGSÅ: Må vi ty til tiktok for å berge klima

Klimakrisa er en utfordring som vi er i stand til å møte. Rapporten som kom på mandag, viser oss hvordan. Til nå har Norge og Trøndelag gått museskritt i klimapolitikken. Nå er det store sprang som gjelder. Derfor trenger Trøndelag fylkeskommune snarest å jobbe systematisk med et klimabudsjett for hele det trønderske samfunnet, og fylkeskommunen trenger et arealregnskap for hele fylket, som har en klar målsetting om at Trøndelag blir arealnøytralt innen 2030. Kunnskapen er entydig. Nå må styringspartiene Ap og Sp levere resultater i klimaomstillinga!