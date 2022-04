Til deg som stresser litt før samordna opptak

Her jubler danskene i Trondheim. Men én grunn gjør at de norske ikke depper

Her må Erlen stå på bremsene for å unngå at det smeller i samme kjørefelt

All fremtidig lykke og vellykkethet er ikke avhengig av yrkesvalget ditt her og nå

All fremtidig lykke og vellykkethet er ikke avhengig av yrkesvalget ditt her og nå

Saken oppdateres.

Fristen for samordna opptak nærmer seg, og vi opplever at mange unge voksne føler på mye stress og usikkerhet rundt spørsmålet «hva skal jeg bli?» Yrkesvalgene kan synes uendelig mange, og avgjørelsen kan fort virke stor, skummel og låst. Kanskje kan det være mulig å gjøre dette litt mindre skummelt, få det litt ned på jorda?

LES OGSÅ: Vilde skulle studere juss - ble Nato-soldat

Mange voksne har en lei uvane med å alltid spørre unge mennesker om hva de «skal bli», nesten før de spør hvordan det går. Dette kan oppfattes som at du må bli noe mer, noe annet enn det du allerede er for å være bra nok som menneske. Det kan også oppfattes som om all fremtidig lykke og vellykkethet er avhengig av yrkesvalget her og nå. Dette blir så feil. Så på vegne av alle voksne som maser, unnskyld!

For det første, så blir du ikke jobben din. Folk omgås folk, ikke yrkestitler. Og det er menneskene under vi blir glade i, skaper gode minner sammen med, kanskje også familie med etter hvert. Hva du kommer til å jobbe med, har ingen verdens ting å si for hvor god du er å omgås med for andre. Hvor gøy du er å være sammen med. Hvor real du er å ha som en venn. Også for deg selv. Din verdi ligger i den du er, ikke i det du gjør.

LES OGSÅ: Drømmen om å leve som gamer

For det andre er ikke en meningsfull tilværelse avhengig av kun jobb. Livet er et totaldesign av både jobb, hva du bruker fritida di på, de menneskene du omgir deg med, og ikke minst hvordan du har det med deg selv oppi alt dette. For noen kan det føles riktig å knytte mye mening til jobbtilværelsen, mens andre kan synes det er greit å bare ha en passe OK jobb, hvor veldig mye mening og verdi kan knyttes til ting utenfor jobben. Begge deler er helt greit. Det eneste som er sikkert er at jobbene dine trolig vil variere en del i løpet av livet ditt, mens personen du vil alltid være der.

LES OGSÅ: Jobbeksperten svarer: Jeg misliker lederen min

Stedet å starte, er derfor å bli enda bedre kjent med den du allerede er. Men dette får så altfor lite fokus både i media og når mange voksne snakker om yrkesvalg. Hvilke verdier og kvaliteter er viktige for deg, som medmenneske, og i form av evner du har lyst til å utvikle? Hva trenger du for å føle at tilværelsen er ok? Er det ro og rutiner, eller stadig nye utfordringer som virker mest «deg»? Hva gjør at du føler du får lyst til å lære mer, strekke deg litt lengre? Finner du dette får du med deg en god medfart i det du måtte gå inn i!

Den siste hemmeligheten er at du har bedre tida enn du tror på å finne din vei. Ifølge tall fra SSB var det i 2020 13 521 nye studenter i høyere utdanning i Norge i alderen 20 år, mens hele 4253 personer i alderen 30–34 år og i gruppa over 35 år. Det er verken noe nederlag i å bytte kurs senere, eller å jobbe litt først for så å gå inn i utdanning om mange år hvis det føles riktig. Det er derimot veldig logisk. Fordi. Uansett hvor godt du setter deg inn i ting, så må du tross alt prøve det ut i praksis for å finne ut hvordan noe er. Samtidig vil nye erfaringer gi deg mer kunnskap om hvor du har dine særinteresser, styrker, og drivkraft.

Å justere kursen på bakgrunn av nye erfaringer er noe av det viktigste ved det å være menneske. Du skal med andre ord ikke velge en form som du fryses fast til for resten av livet nå. Det er nå reisen begynner. Jobben er bare en del av den, og det er di reise!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe