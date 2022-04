Hvor er arbeidsgiver i permisjonsdebatten?

Her jubler RBK-spissen etter å ha sørget for årets første seier

Det er på høy tid at likestilling får et reelt innhold også i fotballverden

De aller fleste, både med og uten barn, forstår at å sende ungen i barnehagen ved 11–12 måneders alder ikke er gunstig. Jeg gjorde det selv med begge mine barn, og selv om de ansatte i barnehagen er de fineste og flinkeste folka jeg vet om, så var det likevel noe barnegråt ved levering de første ukene. På ingen måte godt for verken mamma- eller pappahjertet, men det var det valget vi hadde.

Da jeg avsluttet min permisjon og gikk ut jobb, var ungen sju måneder gammel. Personlig synes jeg det var godt å begynne i arbeid igjen og bruke hjernen på noe annet enn amming, bleieskift, lek og trilleturer. Men kjernen i at det gikk så godt, ligger hos min arbeidsgiver og min arbeidsplass.

For det første tar det knappe fem minutter å kjøre, noe som gjorde det enkelt å kjøre hjem midt i arbeidstida for å amme eller bare for å få litt babykos. Luksus, jeg vet! Ikke alle har det slik. For det andre har jeg en fleksibel arbeidsgiver som ikke sa noe på at jeg kom klokka 9 i stedet for 8, og dro hjem klokka 14:30 i stedet for 15:30 i en periode. Jeg har tydeligvis vært heldig, og det har gjort det enklere å komme ut i arbeid etter endt permisjon.

Alle er tjent med en fleksibel arbeidsgiver. Jeg lurer på hvor mange mødre som har snakket med sin arbeidsgiver om å legge til rette på arbeidsplassen før de tok valget om ulønnet permisjon? Og hvor mange arbeidsgivere har møtt nybakte mødre med forståelse for den nye livssituasjonen og forslag til hvordan man best får til overgangen fra permisjon til jobb?

I undersøkelsen til Nav kommer det fram at flere av mødrene som tok ulønnet permisjon jobber i kvinnedominerte yrker, blant annet i barnehager og innen pleie. Dette er yrker som er både fysisk og psykisk krevende, hvor du må gi av hele deg for å ta vare på andre mennesker. Når du i tillegg har en liten unge hjemme som trenger deg, så kan man forstå at det føles uaktuelt å dra tilbake på jobb. Det blir doble skift av samme type arbeid i en hverdag preget av søvnmangel.

Kan arbeidsgiver ta litt mer ansvar her? Kan man tilrettelegge bedre på arbeidsplassen for nybakte mødre som kanskje vegrer seg litt for å komme ut i jobb igjen? Å jobbe i halv stilling over en periode kan være én løsning (50 prosent lønn er bedre enn ingenting). Kanskje kan mor få andre arbeidsoppgaver som også kan løses ved hjemmekontor, kanskje kan turnusen endres slik at det bedre passer den nye livssituasjonen?

Det finnes mange ulike løsninger, og det er ikke snakk om å gjøre store endringer på arbeidsplassen, bare noen tilpasninger for en kort periode. Hvis vi samtidig får en nasjonal standard på løpende barnehageopptak, tror jeg at andelen mødre i ulønnet permisjon blir adskillig mindre. Det gagner hele samfunnet.

I de fleste kommentarfeltene i permisjonsdebatten koker det ned til at alle familier er forskjellige med forskjellige behov. Permisjonsordningen er ikke optimal for alle. Kanskje var det heller ikke intensjonen at en velferdsordning skulle tilpasses alle detaljer i alle unike individers liv, men fungere sånn passe for folk flest? Selv i et av verdens rikeste land kan man ikke forvente at staten betaler for å gå hjemme i to år når det finnes andre alternativ. Her må det stilles flere krav til arbeidsgiver!

