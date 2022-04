Å kjempe for likestilt foreldrepermisjon er ikke «arrogant»

- De fleste vet det selv. De svarer ofte at de vet at de er i grenseland

Tredelt foreldrepermisjon gir begge foreldre lik rett til lang permisjon med barnet sitt. Vi vil sikre barnet god tilknytning til begge foreldre og gode rollemodeller. Jeg blir anklaget av Geirmund Lykke (KrF) for å være arrogant i «møte med den virkeligheten hun [jeg] har skapt». Bakgrunnen er nye tall som viser en stor økning i antall kvinner som velger å ta ulønnet foreldrepermisjon, noe Lykke mener skyldes innføringen av tredelt foreldrepermisjon.

Dette er en ordning basert på et bredt flertall på Stortinget. Det stemmer heller ikke at «Stortinget mot KrF´s stemmer vedtok tredeling». KrF var med, selv om forslaget var et Venstre-gjennomslag. Den norske permisjonsordningen er en av våre rauseste velferdsordninger – også i verden. At den også bygger opp om viktige verdier som likestilling, bør være en forutsetning.

Og tredelt permisjon der mor og far får en lang kvote hver, og så en tredel til fri fordeling, funker: Menn tar ut så mye permisjon som de til enhver tid har øremerket. Med lengre permisjon er flere fedre mer hjemme med barna. Den tredelte foreldrepermisjonen sikrer begge foreldre lik rett til å være omsorgsperson. Likestilling starter med holdninger, og det starter hjemme. Da er det viktig for barna å se at mor kan ha en karriere ved siden av hjemmet, og at far deltar på lik linje i familielivet.

Vi må ha familievennlige velferdsordninger, men ikke likestillingsfiendtlige. For det går utover kvinner og jentene som vokser opp. Kvinner tjener mindre enn menn, og det forsterkes når de er så mye lenger borte fra arbeidslivet. Derfor er jeg enig med Lykke i at det er urovekkende at så mange kvinner tar ulønnet permisjon, og så få menn.

Forskerne sier likevel at dette ikke bare kan tilskrives tredelingen. Folk tar permisjon uten lønn fordi de har råd til det, fordi de ønsker å være lenger hjemme med barna eller at de er tvunget i ulønnet permisjon fordi de ikke har barnehageplass.

Venstre har nylig foreslått i Stortinget at familier skal ha rett til barnehageplass rett etter endt foreldrepermisjon. Det ville løst det viktigste: nemlig situasjonen for dem som ufrivillig mister inntekt. At andre tar ut hele foreldrepengeperioden og så ulønnet permisjon på toppen, er vel først og fremst et tegn på at de ønsker en utvidelse av hele permisjonsperioden, ikke en reversering av tredelingen. Det er en annen diskusjon. Uansett må likestilling og like rettigheter for foreldrene ligge til grunn.

