Havets løfte til byen

Saken oppdateres.

Byen trenger flere prøve- og visningsrom og scener som kan benyttes av det frie feltet. Dette har vi visst om lenge. Gjennom kommentarer og kronikker i Adressa, kommer dette nok en gang opp i lyset. Kanskje det nå er på tide å ta tak i utfordringene i kulturbyen Trondheim?

Hit kommer kulturen for å dø Vinbarer og luksushotell er ikke oppskriften på et levende og dynamisk kulturliv.

Kulturlivet har lenge meldt fra om et akutt behov for fleksible innøvnings, visningsrom- og prøvelokaler for kunst og kultur i Trondheim. Kapasiteten er sprengt og i byens scenerom er det ofte to-års ventetid for å komme inn. Det pekes også på at kulturmiljøene i Trondheim trenger å ha plasser å boltre seg på, leke og vokse slik at talentene kan bli værende og ikke flytte. Det trenger ikke være slik at «hit kommer kulturen for å dø».

Vi jobber i disse dager med å skape en ny kulturarena på Nyhavna, Havet. Et sted der folk kan samles for å delta, oppleve, le og gråte sammen på tvers av alder, økonomisk og sosial bakgrunn. HAVET er vårt bidrag til å skape en bydel i en by med kultur som samlende kraft. Ikke som krydder til maten, men med en verdi i seg sjøl.

Musiker: En tap-tap situasjon Jeg ser at Maria Can ypper seg mot kulturbyen Trondheim. Det er visst i tiden å klage fremfor å yte selv.

I disse dager behandles et kvalitetsprogram for Nyhavna, som legger føringer og avklarer byens ambisjonsnivå for utvikling av denne viktige bydelen. De strategiske virkemidler i kvalitetsprogrammet peker på noen fantastiske muligheter; der byen møter vannet, der kunst og kultur er driver i byutviklingen og der det er godt å bo og komme på besøk.

En viktig bestanddel i byutvikling er å skape rom og steder hvor folk kan møtes. Kultur skapes i disse rommene. Perioden vi har vært igjennom de siste to årene har vært en oppvåkning. Ideen om HAVET er skapt i denne perioden, og dette handler først og fremst om hva det å møtes fysisk egentlig har å si for oss som mennesker. Nedstengingen har også gitt oss en brennende lyst til å lage et sosialt treffpunkt og et sted hvor vi kan skape kulturaktivitet og kunstneriske hendelser sammen med lokale kunstnere, året rundt.

La Nyhavna bli bydelen som peker fremover Vitensenteret i Trondheim er nå i gang med forprosjektet «Vitensenter 3.0» Vår ambisjon er å åpne et verdensledende vitensenter på Nyhavna i 2028.

I byutviklerens iver etter vekst skal en aldri glemme at «det skal en hel landsby til for å oppdra et barn». Et rikt kunst- og kulturmiljø er allerede tilstede på på Strandveikaia. Dette er en berikelse for byen. Strandveikaia kulturkollektiv, vi og politikere deler et felles mål om bevaring av kunst- og kulturproduksjon i forbindelse med utviklingen av Nyhavna og østbyen. Fra de vellykkede byutviklings- og transformasjonsprosesser i Oslo, København og Aarhus har vi sett hvor viktig det er å skape rom og steder der folk møtes og kultur skapes.

Men, det trengs strategier, visjoner og vilje.

