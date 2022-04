Konspirasjonsteorier og ytringsfrihet

To RBK-talenter trener med Blink

Jeg har syklet i over 70 år og har ikke hatt problemer med bilistene

Tidenes beste vikingfilm er et rått storverk 6

Trenger ikke være slik at «hit kommer kulturen for å dø»

To vogntog og personbil involvert i kollisjon - E14 blir trolig stengt i to timer

Babylykke for OL-helten – hyller kjæresten etter fødselen

Et godt alternativ til både fredagstaco og sushi

Er det skiene i garasjen eller stoltheten over Klæbo som må til for å være norsk nok?

To tenåringsjenter siktet for trusler med kniv i Trondheim

Det er på høy tid at likestilling får et reelt innhold også i fotballverden

Jeg har syklet i over 70 år og har ikke hatt problemer med bilistene

Trenger ikke være slik at «hit kommer kulturen for å dø»

Er det skiene i garasjen eller stoltheten over Klæbo som må til for å være norsk nok?

Saken oppdateres.

Vi er en del av den antroposofiske bevegelse, og vi har merket oss et leserinnlegg i Adresseavisen den 19. mars hvor det settes fokus på konspirasjonsteorier. Vi har ingen grunn til å tro noe annet enn at dette innlegget ikke var ment å uttale seg negativt om verken enkeltpersoner eller den antroposofiske bevegelse. Vi ser samtidig at utformingen av innlegget kan misforstås og vil med dette bidra til å avklare mulige misforståelser.

Vi styret har lenge vært klar over at noen med tilknytning til Steinerskolen og den antroposofiske bevegelse gir uttrykk for meninger som andre karakteriserer som konspirasjonsteorier, men som de selv mener er faktabaserte. Det er med andre ord uenighet om hva som er fakta og hva som ikke er det.

I likhet med Steinerskolen har ikke styret i Trondheimsgruppen på vegne av medlemmene besluttet å støtte andre synspunkter på spørsmålet om vaksinering enn det våre helsemyndigheter har. Men samtidig har vi all respekt for den enkeltes ytringsfrihet og rett til å ha egne meninger. Det blir med andre ord helt feil å anta at enhver som har tilknytning til den antroposofiske bevegelse støtter konspirasjonsteorier

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe