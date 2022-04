Oppskriften på å være norsk nok

Trenger ikke være slik at «hit kommer kulturen for å dø»

Som en niårig jente ankom jeg Norge en kald vintermorgen i 2013, og møtte så mye snø for aller første gang. Den tjukke vinterjakka mi var ikke tilpasset den nordiske kulden. Jeg oppdaget store og små forskjeller fra hverdagen jeg hadde vokst opp med, ikke bare økonomiske og geografiske forskjeller, men også atferden blant nordmenn.

Noe av det første jeg la merke til, var da vi var på hyttetur hos min mors norske venninne: Vi kjørte forbi en vedbod. Den var åpen for forbipasserende og baserte seg kun på tillit: Man kunne ta ved uten å betale, men likevel var ikke boden ranet. Jeg var fascinert av tilliten da mor fortalte: «Det er Norge. Man kan stole på hverandre». Hvis tillit ikke er til stede i samfunnet, vil det oppstå utrygghet. Nordmenn er tillitsfulle, men jeg lurer på: adlyder folk loven fordi de er rettskafne eller fordi det eksisterer en frykt for straff?

Å møte nye ting er skummelt, spesielt når du føler at du og dine verdier blir utfordret. Noen nordmenn foretrekker trygghet i sin egen boble fremfor å slippe til nye landsmenn. Et kjent tema som utfordrer norsk kultur, er innvandrere og flerkulturelle individer som søker et hjem i Norge – for det er jo få som klarer å la kulturen, den krydrete maten og sitt turbulente språk være igjen utenfor Norges grenser. Flere farger i maleriet vil gjøre det mer vakkert, men iblant kan visse farger ubevist sette av fotspor på andre farger. Da kan det bli krevende å akseptere forskjeller fordi man går utenfor sin komfortsone.

Smilende rasisme er noe jeg møtte på da jeg tok på meg et ekstra plagg, altså hijaben min, men hvis man ser bort fra de lille prosentene, så er nordmenn flinke på å akseptere forskjeller og bygge forståelse for nye kultur. Kanskje er det på grunn av ytringsfriheten i Norge, men en annen faktor kan være at nordmenn har mye tålmodighet og respekt fordi Norge er et særdeles rolig land. Hvis vi ser bort fra vårt oljefond så er ikke Norge et av verdens lykkeligste land uten grunn; det er vanskelig å være ulykkelig når man får dekket livets behov uten problem.

Mange har vokst opp med det meste servert på sølvfat, mens folk på andre siden av kloden strekker seg langt for å få det samme grunnlaget som nordmenn lever på. Familien min flyktet fra Afghanistan i håp om et bedre liv for oss barna, fylt med trygge hverdager. President Ashraf Ghani visste lite om noe annet enn sin egen folkegruppe, og å forlate demokratiet i Talibans ild. Takket være Norge har familien fått dekket våre nødvendige behov - og mere til. Likevel synger leppene til visse nordmenn om mangel av alt det ekstra - en Rolls Royce fordi Teslaen i garasjen er allerede utdatert.

Hva som må til for å være tilstrekkelig norsk er det ingen skarp definisjon på. Kanskje er det en nasjonalfølelse, skiene i garasjen eller stoltheten over Klæbo som må til for å komplettere pakken? Kanskje handler det hele bare om å få lov til å være en borger i dette riket uten å bli kategorisert etter et opphavsland?

