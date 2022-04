Sykkelfantasier

All fremtidig lykke og vellykkethet er ikke avhengig av yrkesvalget ditt her og nå

I Adresseavisen lørdag 9. april presenterer Einar Leknes og Ray Pritchard sine funderinger og beregninger om hva som skulle få folk til å sykle mer. De tror at bedre sykkelveier gir mange flere sykkelturer. Til det er det hovedsakelig to ting å si:

Resultat av beregninger avhenger helt av hvilke antagelser og forutsetninger man går ut fra. Det har aldri vært vanskelig å sykle i Trondheim. Året rundt. Med et lite unntak for manglende brøyting etter kraftige snøfall.

Jeg kunne egentlig ha stoppet her. Men for å fortydlige ytterligere: Det som avgjør om folk sykler, er først og fremst vanen samt formålet med sykkelturen. Deretter kommer toleransen for anstrengelser og svette. Så følger vær og føre, og først deretter eksistensen av sykkelstier.

Leknes og Pritchard snakker om sykkelpotensial og tror at det er uløselig knyttet til eksistensen av sykkelstier/-veier, uten å vie de andre nevnte faktorene noen som helst oppmerksomhet. Det er grunn til å påpeke at det folk svarer på spørsmål i en rundspørring ikke alltid stemmer overens med deres handlinger.

I en etter europeisk målestokk liten by som Trondheim med tilsvarende lite trafikk har det aldri vært vanskelig å dele plassen på veien med motorkjøretøyer, selv om enkelte bilister av og til gir uttrykk for det motsatte. Derfor er klokkertroen på at nye sykkelveier skal føre til en formidabel økning av antallet syklister fullstendig uten virkelighetsforankring.

