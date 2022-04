Ungdommer som må lytte mens de voksne prater

Det er på høy tid at likestilling får et reelt innhold også i fotballverden

Trenger ikke være slik at «hit kommer kulturen for å dø»

Torsdag 7. april arrangerte Adresseavisen og NTNU «Ungdommens klimatoppmøte Trøndelag». Nesten 400 videregående elever var til stede på Nova kinosenter i Trondheim, og enda flere kunne følge livestreamen på nettet. Ble dette «det aller viktigste møtet i dette landet», slik som designer og skuespiller Jenny Skavlan håpet på i en videohilsen i forkant?

Slettes ikke. Og hvorfor ikke? Fordi ungdommene – med sitt sinne, sine krav og som rollemodeller for endring – ble nesten ikke sluppet til. Pedagogisk forskning legger vekt på at håpet ligger i handlingene. Forståelsen for utfordringene må selvsagt være grunnlaget, men det er ikke nok. Heller ikke en ren diskusjon om eventuelle løsninger. Å erfare seg og sine jevnaldrende som handlingskraftige, er det som skaper pågangsmot og framtidstro.

Men hvilken rolle fikk ungdommene tildelt her? De måtte sitte stille og lytte på eldre folk som pratet, blant annet om hvordan melormer smakte, noe som er gammelt nytt for de tallrike trondheimselevene som har besøkt Futurum-utstillingen på Vitenskapsmuseet. Måtte rettferdiggjøre sitt høye klesforbruk, mens det er de eldre generasjonene med sine rigide forbruksmønstre som desidert slipper ut mest. Og fikk til slutt stille noen spørsmål.

Et unntak kunne leder i Ungdommens bystyre, Stine Marie Hommelhaug, ha vært. Hun fikk antydet at hun er en kunnskapsrik og retorisk sterk debattant. Men heller ikke hun fikk lov til å styre samtalen med varaordfører Mona Berger (SV) selv. Som siste punkt i programmet ble vinnerne av norgesmesterskap i klima hedret. Tre elever hadde i forkant fått en hel liste med spørsmål de skulle forberede seg på. Tiden strakk til ett spørsmål per elev.

Disse elevene har vist handlekraft ved å få hundrevis av medelever til å engasjere seg i klimakampen. For noen rollemodeller! Med lite plass i programmet. Også det å kunne grille politikere og næringslivsledere, viser handlekraft. Det er en mulighet til politisk agendasetting, et viktig virkemiddel for ungdommer uten stemmerett. På «Ungdommens klimatoppmøte» fikk ingen ungdom anledning til det. Hvorfor ikke? Hadde det blitt for ubehagelig for oss tallrike voksne som sitter med makta?

