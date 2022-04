«Mir» – fred. Hva skjer etter krigen?

Her har det gått to store skred. Røde Kors advarer

Åpner to nye butikker på senteret: – Vi har lenge lett etter et egnet lokale

Er det skiene i garasjen eller stoltheten over Klæbo som må til for å være norsk nok?

Åpner to nye butikker på senteret: – Vi har lenge lett etter et egnet lokale

Saken oppdateres.

Мир – «mir». Et lite ord, kanskje det vakreste på russisk. At «mir» betyr både landsby, verden og fred på en gang, gjør ordet spesielt, det er et poetisk kinderegg. Det kyrilliske alfabetet som er brukt i overskriften, ble tatt i bruk i slaviskspråklige land i middelalderen. Dette alfabetet hindret disse folkene å ta del i renessansen og den samfunnsmessige og vitenskapelige utviklingen som fulgte. Deriblant også reformasjonen, bruddet med pavekirken. Det latinske alfabet var uleselig for dem slik det kyrilliske er for oss.

LES OGSÅ: Krigen i Ukraina kan vare i måneder

Renessansen bygget på antikkens skrifter, og disse skriftene var skrevet med latinske bokstaver, slik de vi bruker i dag. Antikkens skrifter kunne dermed leses i Vest-Europa, men ikke av de slaviskspråklige. For Vest-Europa ble renessansen avslutningen på middelalderen og skapte grunnlaget for den moderne tidsalder. Vest- og Øst-Europa fikk dermed hver sin vei ut av middelalderen og inn i den moderne tid: Universitetet i Bologna ble opprettet i 1088, Paris i 1150, Oxford i 1167, Cambridge i 1209, Salamanca i 1218. Russlands første universitet åpnet i 1755, 700 år etter Bologna.

Aserbajdsjan, Usbekistan og Turkmenistan har byttet fra det kyrilliske til det latinske alfabet. Kasakhstan planlegger å gjøre det samme. De skjønner at å bruke det kyrilliske alfabetet, er som å kjøre mot fartsretningen i trafikken.

LES OGSÅ: Taperens ultimate hevn

Vi i Vesten forventer at det våre ledere forteller, er sant. Å kreve sannheten ligger i hver og en av oss som en sult som bare kan mettes med – sannhet. Krav om sannhet, verifisert informasjon, er en arv etter renessansen. Vi har en umiddelbar forståelse av at sannhet, Pravda, ikke konstrueres på et presidentkontor.

LES OGSÅ: Vi kan ikke analysere oss bort fra hvem som har ansvaret for krigen

Sannhet er også grunnlaget for overenskomsten, den uskrevne kontrakten, som i Vesten er mellom publikum og den frie presse: Nemlig at publikum kjøper de journalistiske tjenester, nyheter, mot at pressen gir publikum verifisert informasjon, sannhet. Slik er det ikke i Russland. Vi må huske tosidigheten, de som lyver og de som blir løyet for:

«Vi vet at de lyver

de vet at de lyver

de vet at vi vet at de lyver

vi vet at de vet at vi vet at de lyver

men de lyver fortsatt».

(Aleksandr Solzhenitsyn, Nobels litteraturpris 1970)

Putin har støtte i den russiske befolkningen. For et flertall av russerne, som føler at de trenger en sterk statsleder, har han fremstått som den beste. Og her er problemet: At han faktisk er ønsket av store deler av det russiske folk. Putins store støtte bekreftes av det uavhengige Levada-senteret.

Også alliansen mellom den ortodokse kirken og statsledelsen er vanskelig: For kirken fremstår det kyrilliske alfabet som selve symbolet på de tradisjonelle verdier som kirken har gjort seg til forsvarer av. Det kyrilliske alfabetet er for kirken like hellig som; ja, den hellige skrift. Og i den nye alliansen kaster kirken sin sakrale glans over Putin, slik som i tsartiden.

I disse dager er «mir»– fred – glemt. Kanskje det lille ordet favner for mye, det er for ambisiøst. FN´s generalforsamling fordømte ifølge media nasjonen Russland, ikke kun Putin eller nasjonens ledelse. Kanskje sannhet må på plass før betydningen av mir blir forstått. Ikke bare hos Putin og hans kleptokrati. Men i nasjonen Russland.

Stakkars Russland som med sitt kyrilliske alfabet og kollektive tankeunivers ikke forstår sitt eget vakre ord «mir», fordi det forutsetter sannhet. Så lenge sannhet ikke rår, er den siste tsar ikke født. Vi bør huske dette når tsaren faller og den neste tsar bestiger tronen.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !