Bedre lokaler i Frivillighetens år? 

Trøndelag musikkråd – et regionledd av Norsk Musikkråd – blander oss inn i den siste kulturdebatten i Trondheim. For problematikken er gjeldende for hele fylket. Norsk musikkråd har et godt samarbeid med det offentlige. I Trondheim er resultatet flere av kommunens øvingslokaler i hele byen. Det bør også nevnes at Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune har åpnet opp for en stor mengde lokaler kan disponeres av frivilligheten. Vi vet at utlån av lokaler til frivilligheten ikke er friksjonsfritt, men man kommer langt med god dialog.

Tidligere innlegg har rett i hvor bra musikklivet vårt er. Dessverre har de også rett i at det er for få egnede øvingslokaler. Mye handler om akustikk. En venn sa til meg at det å være med dattera på korpsøving føltes som tortur. Og han snakket ikke om kvaliteten på spillinga. Uansett hvilken musikkaktivitet du bedriver i det frivillige musikklivet, så gjør du det som regel i lokaler som ikke var ment for denne typen aktivitet i utgangspunktet. Det er ikke greit at så mange barn, unge og voksne må øve og arbeide under slike forhold. Dette må vi gjøre noe med.

Musikk er morsomt. Det handler om inkludering, mestring og mening. Det handler om livene våre. Helsa vår. Over alt. Trøndelag musikkråd fordeler fire millioner i året i tilskudd til det frivillige musikklivet i Trøndelag basert på antall øvingstimer. Sist høst dreide dette seg 25 000 øvingstimer innrapportert fra kor, korps, orkester etc. Vi er Norges tredje største øvingstimeleverandør. Gode akustiske vilkår er derfor høyt prioritert hos oss.

Vi har god kompetanse på akustiske forhold i eksisterende bygg, og bør også tas med tidlig i planleggingen av nybygg. Så lenge en planlegger for det tidlig nok i prosessen, blir det ikke en stor ekstrakostnad å ta hensyn til at lokalet også skal være egnet å bruke for kor, korps og orkestre. Det er bærekraftig at vi deler mer på bruken av byggene vi omgir oss med. Norsk musikkråd har bidratt til utviklingen av en Norsk standard for akustikk i musikkrom. Denne bør følges.

Får vi til et godt akustisk samarbeid mellom musikklivet og det offentlige Trøndelag? Vi kan med våre målinger finne de akustiske egenskaper til et lokale, og bidra i optimaliseringen av nye og gamle lokaler. Det er Frivillighetens år, og vi håper at det offentlige vil spille sammen med oss. Til det beste for alle!

