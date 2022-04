Det er på tide at permisjonsopprøret tas på alvor

Her har det gått to store skred. Røde Kors advarer

Trenger ikke være slik at «hit kommer kulturen for å dø»

Er det skiene i garasjen eller stoltheten over Klæbo som må til for å være norsk nok?

Saken oppdateres.

Først vil jeg rette en oppfordring til kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) etter forrige ukes spørretime på Stortinget. Ta deg en bolle og en runde på snl.no! Olaug Bollestad (KrF) har kalt tredelingen av foreldrepermisjonen for rigid, noe ministeren mener er tull. Ifølge det store norske leksikon betyr rigid ubøyelig, stiv/streng og ufravikelig. For mange småbarnsforeldre i dag så føles faktisk tredelingen rigid.

LES OGSÅ: Hvor er arbeidsgiver i permisjonsdebatten?

Den ble innført i likestillingens navn, der argumentet blant annet var at kvinner skulle raskere ut i arbeidslivet.

Forrige uke kom en artikkel om at halvparten av kvinnene i Trøndelag tok ulønnet permisjon i forbindelse med foreldrepermisjon i 2021. Disse kvinnene mister rettigheter i arbeidslivet som følge av valget om å prioritere sine 6–7 måneders gamle babyers behov.

Babyer er små og krevende, og i de fleste tilfeller er det nettopp mor som blir hovedomsorgsperson. Ikke fordi far ikke slipper til, ikke fordi far ikke kan, og ikke fordi far har mindre eller større rett. Det er biologi! Det er vi kvinner som bærer barnet i ca. 40 uker i vår egen kropp. Vi kvinner er produksjonslinjen, vi bærer den fysiske påkjenningen av svangerskap, vi er de som føder og vi er som oftest matfatet. Det er vi kvinner som får fødselsskader, eventuelle senskader og det er vår kropp som kan bruke år på å komme tilbake til normalen.

LES OGSÅ: De dyrker mammarollen for alt den er verdt

Når det gjelder amming så er det i dag lovfestet rett til ammefri i barnets første leveår. Ordningen er av flere beskrevet som en dårlig vits. I flere yrker lar det seg ikke praktisere og det er heller ikke uvanlig at man bor 30 minutter unna arbeidsplassen. Timen en har til rådighet blir borte, og man klarer ikke å dekke behovet barnet har. En kommer ikke unna at flere velger bort amming fordi det rett og slett ikke kan gjennomføres på en måte som passer verken barn eller arbeidsplass.

I 2018 stilte jordmorforeningen seg kritisk til tredelingen på grunn av amming, og Helsedirektoratet sa at mor trengte minst 8 måneder med permisjon for å komme seg etter fødsel. I dag stiller jordmorforeningen seg like kritisk og psykologforeningen har trukket tilbake sitt høringssvar.

Pedagogikken i barnehagen er enkel. «Alle må behandles ulikt, for å kunne behandles likt». De som har stått for tredelingen har noe å lære her, og de taler ikke for alle. Familiene er ulike, barna er ulike og behovene er ulike. Vi har hørt politikere som «roper» høyt om at tredelingen fungerer godt i sitt tilfelle, men det betyr ikke at det funker for Kari, Ola og Påsan Normann. La familiene fordele permisjonen slik de mener den dekker sine barns behov best.

LES OGSÅ: Må vite mer før vi premierer barnefødsler

Politikerne må slutte å dra likestillingen inn på soverommet til hver enkelt familie. Da tredelingen ble innført, føltes det invaderende og familier ble fratatt dyrebare uker som kunne fordeles fritt. Jeg fødte selv i 2019, og mitt barns behov resulterte i at jeg også befinner meg i statistikken for trønderske mødre som tok ulønnet permisjon.

Ved flere tilfeller har jeg hørt mødre si at de ikke ønsker å få flere barn på grunn av dagens ordning. Det fordi den vanskeliggjør det økonomisk å følge de behov barna kan ha. Ikke alle er så privilegerte at den ene forelderen kan være hjemme i ulønnet permisjon når de er avhengige av inntekt. Kort sagt, har man barn så har man også et forsørgeransvar.

Resultatet av ordningen ser man tydelig. Likestillingen i arbeidslivet er ikke kommet særlig mye lenger. Kvinner er fremdeles taperne som følge av at de prioriterer behovet til barna sine. Det er på tide at permisjonsopprøret sees, høres og tas på alvor.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe