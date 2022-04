En god påske for å være ekstra varsom

Seks sekunder ble for drøyt for kinesiske kinoer

Her har det gått to store skred. Røde Kors advarer

Trenger ikke være slik at «hit kommer kulturen for å dø»

Er det skiene i garasjen eller stoltheten over Klæbo som må til for å være norsk nok?

Saken oppdateres.

De siste par årene har vi bekymret oss for om virus og nedstenging av samfunnet ville ødelegge for familiesamlinga på hytta. Årets påske har derimot starta med å minne oss på hvorfor vi har fjellvettreglene. Dette er den mest skredfarlige palmehelga på mange år, ifølge nestleder i Landsråd Røde Kors Hjelpekorps, Jarle Bjørge Øverland.

LES OGSÅ: Fjellvettreglene er kjent for de fleste

De fleste fjellområder i Norge hadde i helgen stor eller betydelig fare for snøskred. I starten av påska har det gått en rekke skred, også med dødelig utfall. Vi i Trøndelag er på ingen måte utenfor faresonen. Søndag var det varslet faregrad 4, altså stor snøskredfare, for både Helgeland, Trollheimen, Romsdal, Sunnmøre, Indre Fjordane og både Nord- og Sør-Trøndelag.

Med skiftende temperaturer og mye nedbør er det all grunn til å være varsom, planlegge turer godt og vurdere forholdene nøye også resten av påska. Våre frivillige i hjelpekorpset har blikket på både snøforhold, påskeutfart og værmeldinger. I tillegg til at omtrent 500 personer er klare til å rykke ut hjemmefra, er omtrent 100 frivillige i beredskap på hytter nært store utfartssteder.

LES OGSÅ: – På nivå 4 er det ingen tvil: Man holder seg unna skredterreng

Både Oppdal, Røros, Meldal, Rennebu, Orkland, Melhus, Levanger, Grong og Verdal har bemannede hytter hele påska. Vognildsetra i Oppdal og Bjørgan i Grong er rigget for å være informasjonssentraler for søndre og nordre del av Trøndelag. Derfra koordineres både informasjon og innsats mellom de lokale hjelpekorpsene. Sammen med DNT laga vi i Røde Kors Fjellvettreglene allerede på femtitallet. Disse ble ekstra godt kjent etter ulykkespåska i 1967, da 16 personer omkom i høyfjellet her til lands.

Reglene har blitt oppdatert gjennom årene og er stadig like relevante hver vinter. Om du søker opp og følger disse ni reglene gir du deg selv et veldig godt utgangspunkt. I første omgang kan du få tre tips fra meg:

1. Planlegg turen godt

Varsom.no er din venn. Sjekk den både når du planlegger turen i forveien og sjekk den en ekstra gang like før du legger ut på tur. Lokal kunnskap er gull. Skal du på topptur på et nytt sted? Søk råd fra de som kjenner området best. NB! Mesteparten av Trøndelag (nord for Trollheimen) har ikke faste målinger og varslinger av snøskred på Varsom.no. Det betyr ikke at fjellet og snøen er trygg alle steder.

2. Ta med nødvendig utstyr

Skredsøker, søkestang og spade må være med på tur. Husk å ikke gå alene. Kameratredning fungerer bare hvis du har en kamerat i nærheten.

3. Meld deg på et skredkurs

Finn et skredkurs nært deg. Ta et kurs på nett. Les deg opp hos aktører med kunnskap. Her er det viktig med både praktisk og teoretisk kunnskap.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe