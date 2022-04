Ungdommens rolle på klimatoppmøtet

Her har det gått to store skred. Røde Kors advarer

Nico Schlösser fra Skansen videregående steinerskole etterlyser i et debattinnlegg flere unge stemmer under Ungdommens klimatoppmøte Trøndelag 7. april. Denne ble arrangert av Adresseavisen og NTNU for tredje gang før påske.

Med arrangementet ønsker vi å lage en møteplass med kunnskapsformidling og debatt, der unge kan både utfordre og stille spørsmål til ledende eksperter og politikere. Dette gjorde elever både fra scenen som intervjuer og i politisk duell, og fra salen da flere stilte gode spørsmål til ekspertpanelet. I den politiske duellen utfordret Ungdommens bystyre-lederen Trondheims varaordfører på en rekke klimapunkter. Det stemmer at hun ikke styrte duellen selv, det ønsket vi at politisk redaktør Siv Sandvik skulle gjøre – slik Adresseavisens journalister leder alle dueller og debatter som vi står redaksjonelt ansvarlige for.

I forkant av våre klimatoppmøter har flere unge bidratt med innspill til tematikk og innhold, som medlemmene i UngKlima og medieelevene ved Byåsen videregående skole. Sistnevnte laget klima-innslag som ble vist under møtet og også publisert i våre sosiale medier-kanaler.

NM i klima arrangeres av Ducky. Vi ønsket å hedre elever fra skolene som vant konkurransen deres i februar litt ekstra med også å løfte de frem under vårt arrangement.

Schlösser har rett i at ungdommen har vært rollemodeller med sitt engasjement i klimakampen. Dette har vi jobbet med å synliggjøre i våre spalter og på klimatoppmøtene for unge. I fjor var to Strinda-elever medprogramledere på Ungdommens klimatoppmøte Trøndelag, og året før deltok flere elever i den temperamentsfulle debatten mot politikerne. I år intervjuet også Zaineb Abdulsatar fra Heimdal videregående skole lederen for i Framtiden i våre hender om klesbransjen.

Kunne de unge ha vært enda bedre representert på scenen i år? Det kunne de helt sikkert, og dette tar vi med oss. Men at de unge nærmest satt tause og lyttet til de voksne under møtet? Slik opplevde ikke vi det. Vi synes elevene som deltok gjorde en kjempeinnsats både fra salen og fra scenen.

