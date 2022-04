Jordflytting, byutvikling og jakten på fakta

Camilla flyttet inn i huset for to år siden: - Jeg blir glad av både fargene og de gylne møblene og tingene

Når en stikker hodet frem og har en formening om et tema som er såpass betent som jordvern, så kommer det reaksjoner. Blant annet fra Rigmor Bjerche, som i sin kronikk i Adresseavisen 5. april, som tilsvar til min kronikk uken før, bestemmer at jordflytting ikke blir den nye normalen.

Når det foreligger politiske beslutninger og vedtak som gir klarsignal for bygging på matjord, så synes det imidlertid for meg å være en god løsning og flytte jorda. Det er skapt en illusjon om at dette er vanskelig, samt at jordflytting medfører at jorda mister mye av sin produktivitet der den flyttes, kort og godt: Jorda har det best der den er.

Det er gjennomført et par store jordflyttingsprosjekter nært Trondheim de senere år. Først flytting av matjord i forbindelse med etableringen av «Norsk Kylling» på Furumoen i Orkdal. Over 100 mål jord ble flyttet. Det ble holdt tilbake ca. fem mål for fortsatt produksjon der den lå på Furumoen, som referansepunkt mot den jorda som ble reetablert på Vormstad. Etter mitt skjønn ble denne åkerlappen holdt tilbake for senere å kunne bevise at jorda har det best der den er.

Jord ble flyttet til Vormstad. I dette prosjektet ble alle relevante lag jord flyttet, ikke bare topplaget. Den ble flyttet når det var frost i bakken. Prosjektleder for jordflyttingen var firmaet «Pro Invenia». Leder for prosjektet, Ingebrigt Bjørseth, forteller i avisa «Sør-Trøndelag» i oktober 2018, at jorda ble fraktet i store teleklumper mens den var frossen, og utlagt som en slags mosaikk. Jorda ble dyrket påfølgende år.

Når det gjelder jordlappen som ble igjen på sin opprinnelige plass på Furumoen, så ble den også dyrket. Det var jo nettopp poenget. Avisa Sør-Trøndelag har engasjert seg ganske mye i denne saken. Når avisa etterspurte resultatet og produktiviteten på denne jordlappen, så var det ikke ønskelig å formidle dette resultatet. Så kan en jo spekulere i «hvorfor».

Som prosjektleder for jordflyttingen i Orkdal, så var ifølge avisa Sør-Trøndelag, Pro Invenia pålagt å kartlegge produktiviteten på den jord som var flyttet. Faktum er at denne jorda allerede året etter hadde meget god avkastning. Faktisk var det kun tre av de siste 17 år med produksjon som hadde gitt bedre avlinger. Da er det kanskje ikke så rart at motstanderne ikke ønsket å formidle produktiviteten av referansejorda som lå igjen der den var.

Også jordflyttingen ved etablering av ny travbane er gjennomført med hell, og det blir spennende å se om denne jorda også oppebærer sin produktivitet. Det er flere ting som tyder på det. Når det gjelder vårt pågående byutviklingsprosjekt på Okstad, synes det som om Bjerche i sitt kronikkinnlegg mener at vi heller bør bygge boliger på den erstatningsgrunn som allerede er godkjent for oppdyrking. Landbruksmyndighetene ga klarsignal i 2021.

Til dette er å bemerke at erstatningsgrunnen ligger noen km unna Okstad, ytterst på Tiller, der det ikke er nærhet til skoler, barnehager og metrobuss, og at det meste av infrastruktur mangler. Alle politiske føringer tilsier at en ønsker utvikling og nybygging der dette allerede er etablert. En ønsker heller ikke å bygge byen utover, men heller innover mot sentrum. Innover mot sentrum ligger altså Okstad, som et område som i tidligere generalplaner var avsatt til boligformål.

I vårt prosjekt «Okstad Park» skal jordverninteressene veies opp imot byutviklingsinteressene og behovet for utbygging av nye boliger. I et lengre perspektiv trenger byen de ulike typer boliger som er planlagt bygd på Okstad. Da skulle det forundre meg mye om ikke Bjerche også er enig i at en må ta vare på matjorda ved at den flyttes.

Jordflytting må gjennomføres på riktig vis, og med riktig prosjektledelse. Norsk Institutt for bioøkonomi (Nibio) var involvert ved jordflyttingen i Orkdal. Deres representant uttalte følgende i avisa Sør-Trøndelag i 2018: «I flere samferdselsprosjekter og utbyggingsprosjekter er det nå større fokus på å gjenskape jordsmonn for jordbruksproduksjon etter utbygging, og det er håp om at det vil bli den nye standarden».

Dersom erstatningsgrunn oppfyller de kriterier som må til, og selve flyttingen gjennomføres på rett måte gjennom hele prosessen, så vil jorda ha det bra – og til og med bedre der den kommer.

