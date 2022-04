Mindre energi og ikke mer miljøødeleggelser

To nordmenn tatt for fyll i Åre: - Var ikke i stand til å ta hånd om seg selv

Camilla flyttet inn i huset for to år siden: - Jeg blir glad av både fargene og de gylne møblene og tingene

Saken oppdateres.

Adresseavisen skriver på lederplass 9. april at vi må bruke mindre energi samtidig som vindkraftproduksjonen på land må økes. Ja, vi må bruke mindre energi, men vi må ikke produsere mer energi fra naturødeleggende vindkraft. Det som trengs, er ikke mer energiutbygging, men at det settes inn tiltak og insentiver for energisparing og energieffektivisering.

Det norske (slutt) forbruket av energi var 212 TWh i 2020. Av dette var noe under to tredjedeler fornybar energi, og litt over en tredjedel fossil energi. Forbruket var 185 TWh i 1990, og det betyr en årlig gjennomsnittlig vekst på 0,5 prosent over denne 30-års perioden. I samme periode økte samlet produksjon i Norge (bruttonasjonalproduktet, BNP) med 2,5 prosent på årsbasis. Det følger da at energieffektiviteten, energibruken per enhet BNP, ble forbedret med to prosent per år i gjennomsnitt over årene 1990–2020.

LES OGSÅ: Vil ikke si om kommunene kan nekte vindkraft

Det internasjonale energibyrået IEA understreker i rapporten «Net Zero 2050» at det er helt nødvendig å øke energieffektivitetene i de rike landene. Og IEA mener at fire prosent årlig vekst i energieffektiviteten det neste tiåret er nødvendig for å kunne erstatte fossil energi med fornybar energi. Økt energieffektivitet er også et førende prinsipp for EUs planer for energiomstilling. Norge må dermed fordoble innsatsen sammenlignet med de siste 30 årene for å være på linje med IEAs og også EUs målsetting om energieffektivisering.

Redusert energibruk skjer typisk ved energisparing og at energien brukes mer effektivt i industri, transport og annen produksjon. Dette krever gode insentiver og tiltak fra myndighetene, og det statlige organet Enova må bli en langt mer aktiv bidragsyter. Forbedret energieffektivitet sammen med et kraftoverskudd av strøm som var på 18 TWh i 2021, og mer skånsom vannkraft produksjon (som omfatter forbedrede turbiner og tunnelføringer), gjør at reduksjonen i den fossile energibruken som skal til for å nå Norges klimamål i 2030, kan nås uten ny vindkraft.

Klimamålet kan tilfredsstilles uten ny vindkraft på land hvis bedret energieffektivitet er noe lavere enn anbefalingene fra IEA. Og det kan nås ved en økt energieffektivitet på to prosent per år, det samme som i perioden 1990–2020, sammen med en økonomisk vekst på to prosent. Men det blir fort vanskeligere ved en høyere økonomisk vekst, og vanskeligere dess høyere økonomisk vekst.

Adresseavisen er vanligvis enig med IEA og EU. Når da avisen ber om mer vindkraft på land ignoreres kravet om sterk energieffektivisering. Og det glemmes også at Norge og verden ikke bare står ovenfor en klimakrise, men også en naturkrise. Naturkrisen er ikke bare sterkt påpekt av det internasjonale naturpanelet IPBES, men også av klimapanelet IPCC. Naturkrisen og klimakrisen betyr at villmark og biodiversitet må vernes, og ikke nedbygges med vindkraft, veier og store hytteområder.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe