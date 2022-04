Nybakte mødre og ulønnet permisjon

Den 21-årige youtuberen sørger for at russere fortsetter å si sin ærlige mening

Adresseavisen skriver tirsdag 5. april om en undersøkelse som viser at 48 prosent av nybakte mødre ønsker å ta ulønnet permisjon i tillegg til det de får gjennom foreldrepermisjonen. Antallet har økt etter at tredeling av foreldrepermisjonen ble innført i 2018. Årsakene til dette var flere, men en viktig grunn var at mor fikk for lite tid med barnet etter fødselen slik fordelingen er nå: 15 uker til mor, 15 uker for far og en felleskvote på 16 uker.

De første 15 ukene er tildelt mor. Innholdet i disse ukene er en grov undervurdering av påkjenningen på kvinnekroppen under svangerskap og fødsel. Etter fødselen er livmora og andre deler av underlivet et sårområde. Man må regne med at det tar ca- seks uker før det er grodd så noenlunde. Magen er også utsprengt og trenger tid for å komme i lage.

I tillegg er det ofte kolikk og ammeproblemer den første tiden. Etter 15 uker har hun så vidt begynt å få hodet over vannet. Likevel kreves det i dag at hun skal kunne gå ut i dagens harde arbeidsliv på lik linje med en mann som har fått sin kvote med minimale fysiske påkjenninger. Det er urimelig.

De kvinnene som tar ulønnet permisjon ser også et de trenger mer tid sammen med den nyfødte både for barnets og sin egen del. Men mange har økonomiske problemer med å klare det. Den totale foreldrepermisjonen er i dag så raus at det må være mulig å ta hensyn til barselkvinnenes spesielle utfordringer.

Jeg har et forslag: De 46 ukene deles i fire kvoter. De første ukene tildeles kvinnen som en barselkvote der kroppen fysisk normaliserer seg. Den bør være minst seks uker. La oss foreslå syv uker. Da er det 39 uker igjen som deles med 13 uker til far 13 uker til mor og 13 uker til felleskvote.

Dette er jo en forholdsvis liten endring totalt sett. Det er ingen grunn til å tro at disse kvinnene ender opp som mammabloggere og minstepensjonister av den grunn. Dagens kvinner vil ut i jobb, Men de vil være lenger sammen med sine spedbarn den første tiden, og de vil gjerne amme dem lenger. Likestillingen vil ikke bli særlig påvirket av dette. Det er mye viktigere hva de gjør når barna vokser til litt.

