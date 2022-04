Parkering i Midtbyen

To nordmenn tatt for fyll i Åre: - Var ikke i stand til å ta hånd om seg selv

Camilla flyttet inn i huset for to år siden: - Jeg blir glad av både fargene og de gylne møblene og tingene

Den 21-årige youtuberen sørger for at russere fortsetter å si sin ærlige mening

Den 21-årige youtuberen sørger for at russere fortsetter å si sin ærlige mening

Saken oppdateres.

Leser på lederplass i Adressa om hva de tror løser Midtbyens parkerings- og handelsproblemer. Mer informasjon til de handlende om parkeringsalternativer er visst løsningen. Selvsagt er det mulig å informere bedre langs veiene inn til sentrum om antall ledige plasser i de ulike parkeringshusene. Teknologien har vært til stede lenge. Blant annet fra trondheimsbaserte Q-Free ASA, men noen må kjøpe det inn.

LES OGSÅ: Det er ikke parkeringen som er problemet

Uansett ‐ det er slett ikke der problemet ligger. Mange kvier seg for, og velger bort, å parkere trangt og tidkrevende i parkeringshusene. Behovet til Midtbyens handelsstand er etablering i stedet for fjerning av lettvinte parkeringsplasser. For at Midtbyen skal kunne være attraktiv, må disse plassene dessuten være billigere for de handlende.

Midtbyen taper konkurransen om de handlende nå. Vanlige folk fra Trondheim og omland drar heller til Lade, Tiller og Trondheims omliggende kommuners kjøpesentre for å handle. Det mer eller mindre slutt for trøndere å dra til byen for å handle. Årsaken ligger i mye i de trafikale hindringene i politikernes kommunale nullvekstmål. Som i realiteten bare er en illusjon. Vanlige folk kjører nå på kryss og tvers i Trondheim i stedet for til sentrum.

Midtnorsk debatt: Brun og Koteng: Tilgang til parkering i nærhet til handlested påvirker som kjent folks valg av handletur

Jeg er selvsagt enig med Bente Gätzschmann som lederen referer til i at Midtbyens tid som sentralt handelssted er over. Utviklingen i Trondheim går mot aktive bydelssentre og et halvdødt sentrum med lite næringsvirksomhet og litt kultur‐ og restaurantvirksomhet. Ikke ulikt gamlebyer i andre byer verden over. Dessuten er netthandel et økende alternativ for vanlige folk. Nå er det aldri for sent å snu, men da må vi ha en annen politisk ledelse i Trondheim.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe