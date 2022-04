Student Torbjørn (25): - Derfor lenket jeg meg til en tankbil

Saken oppdateres.

Mandag 4. april låste jeg nakken min fast til en tankbil ved oljeterminalen på Sjursøya i Oslo. Sju av mine nærmeste venner låste seg fast andre steder rundt bilen eller tok seg opp på tanken. Med regn og rundt null grader var det kaldt å sitte låst til tankbilen, men jeg holdt varmen gjennom oppmuntrende sanger fra medaktivistene mine og en sterk tro på at dette er større enn meg selv.

Aksjonen på denne dagen resulterte i at jeg og 30 andre aktivister ble arrestert. Aksjonen var en del av Stopp Oljeletinga-kampanjen, en kampanje under bevegelsen Extinction Rebellion, som har to krav: 1). Øyeblikkelig stans i utdeling av letetillatelser for olje og gass på norsk sokkel, og 2). En rettferdig omstilling for oljearbeidere. I løpet av den siste uka har vi fått 100 arrestasjoner mot oss som følge av ikkevoldelige sivil ulydighetsaksjoner i regi av Stopp Oljeletinga-kampanjen. Men vi gir oss ikke. Vi kommer til å fortsette å aksjonere til kravene våre er møtt.

Jeg er 25 år og jobber for tiden intenst med innspurten av mastergraden min i marin teknikk ved NTNU. Med en solid akademisk og teknisk bakgrunn har jeg gode framtidsutsikter når det gjelder jobbmuligheter og karriere. Så hvorfor reiste jeg til Oslo for å lenke meg fast til en tankbil og risikere arrestasjon? Hvorfor skapte jeg kaos og forstyrrelse i stedet for å jobbe med masteroppgaven min i Trondheim?

På tross av at klimabevegelsen i 30 år har bedt regjeringen om å trappe ned oljeindustrien, gis det fortsatt ut nye letelisenser. Oljefelt som åpnes nå, skal være i drift fram til 2070. Nye felt som blir oppdaget i dag, vil ikke starte oljeboring før om 15 år, og dermed driftes nesten til slutten av dette århundret. Dette har vi ikke råd til.

Innen 2070 kan tre milliarder mennesker være på flukt mot det globale nord siden områdene hvor de bor blir ubeboelige. Og denne prosessen er framskyndet av oljeutvinning. Som FNs generalsekretær Antonio Gutteres sier: Fossilt brensel kveler menneskeheten. Da finnes det ikke rom for leting etter ny olje.

En såpass drastisk situasjon krever drastiske virkemidler. Jeg har ikke noe ønske om å delta i sivil ulydighet, men ser at det nå er det eneste valget jeg har for å bidra til å redusere de katastrofale konsekvensene av denne krisen. Tradisjonell kampanjevirksomhet som underskriftskampanjer og demonstrasjoner vier ikke krisen det alvoret den trenger, og har heller ikke gitt de nødvendige resultatene.

Samtidig er sivil ulydighet, eller ikkevoldelig direkte aksjon, historisk sett det demokratiske virkemiddelet som har hatt størst evne til å få gjennom nødvendig systemendring. Klimakrisen krever at vi gjør alt vi kan for å redusere dens omfang. Så hva er alternativet? Å sitte og vente til verden rammes av enda mer krig, matmangel og nesten halvparten av verdens befolkning på flukt? Da virker ikke den karrieredrømmen så viktig likevel. Derfor tyr jeg til sivil ulydighet.

