I Adresseavisen fredag 8. april kommer Høyre ved Mari Holm Lønseth med en rekke uriktige påstander om regjeringens politikk. Det Lønseth tilsynelatende etterlyser er tiltak mot «tapt læring» i skolen etter pandemien, og hun anklager regjeringen for en «vente og se»-holdning. Jeg oppklarer gjerne.

For det første: Det er viktig at konsekvensen av pandemien og effektene av tiltakene følges opp med forskning og kunnskapsinnhenting. Derfor er det bra at kunnskapsminister Tonje Brenna har tatt initiativ til to nye forskningsprosjekter som vil gi oss verdifull lærdom om den spesielle tiden elevene våre nylig har vært igjennom.

Det første prosjektet skal ta for seg de minste skolebarna, mens det andre skal se nærmere på hva som har skjedd med elevene på ungdomstrinnet. I dette ligger blant annet å undersøke hvordan overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn har artet seg for elevene, og dernest hva som skjedde med elevene som avsluttet ungdomsskolen under pandemien. I tillegg til dette har kunnskapsministeren bedt direktoratet se spesielt på sårbare og utsatte barn og unge.

For det andre: Å gi statlige pålegg til kommunene om hvilke tiltak som skal iverksettes, slik Høyre og Venstre har tatt til orde for, er ikke etterlyst. Rådene fra Parr-utvalget, som Lønseth selv refererer til, er at det kreves ulike tiltak ulike steder fordi pandemien har rammet skolene og elevene forskjellig. Statlig fjernstyring er med andre ord ikke veien å gå. Derfor er også Høyre og Venstres forslag om at alle skoleeiere skal forplikte seg til å «kartlegge elevenes lese- og regneferdigheter før skolestart og tilby intensiv opplæring i lesing og regning til elever som trenger det», uheldig. Forslaget innebærer et omfattende testregime, som vil kreve mye tid og ressurser.

Tiltak som gjennomføres må baseres på de lokale behovene, ikke fiffige løsninger laget av politikere fjernt fra klasserommene. For Arbeiderpartiet er det viktigst å gi tid og rom for læring – ikke nye pålagte tester. Det er lærerne som kjenner elevene sine best, og som vet hvem som har behov for ekstra oppfølging. Lærerne ønsker seg ikke flere kartlegginger, men tid, tillit og ressurser til å gjøre jobben som lærer. Det skal vi gi dem. Parr-utvalget er tydelige på at utfordringer ikke løses med kortvarige innsatser eller tiltak. Men at det er behov for målrettet og ekstra innsats. Tiltakene som anbefales skal vi følge opp.

For det tredje: Når Lønseth skriver «milliarder av kroner er gått ut i krisepakker, men ingenting til tapt læring», er dette direkte feil. I 2022 har regjeringen styrket kommunesektorens frie inntekter med 2,5 milliarder sammenlignet med Høyreregjeringens forslag til budsjett. Til sammen fikk kommunesektoren 4,5 milliarder kroner i frie midler i 2022. I tillegg har regjeringen fordelt 216 millioner til tiltak mot tapt faglig og sosial læring i 2022. Områder som har blitt hardest rammet av pandemien og hvor nedstengningen har vart lengst og vært mest omfattende, har blitt prioritert.

Til sist: Arbeiderpartiet har tro på at tiltak som gir elevene trygghet, sosial tilhørighet og forutsigbarhet i hverdagen må prioriteres fremover. Der det er behov må det settes inn tiltak for å kompensere for konsekvensene av pandemien, faglig og sosialt. Konsekvensen av pandemien krever skreddersøm, tilpasset den enkelte elev og skole. Da nytter det ikke – som Høyre vil – å kjøre på med nye tester og kartlegginger for alle.

Hvis Lønseth mener lokalt handlingsrom, oppfølging av blant annet Parr-rapporten, bestilling av ny forskning, et styrket lag rund eleven, milliarder i frie inntekter til kommunene og tillit til lærerne er en «vente og se»-holdning», får det stå for hennes regning.

