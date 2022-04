Skolebarn eller busker og trær i Kong Inges gate

Saken oppdateres.

Kong Inges gate er en forholdsvis smal gate med trafikk i begge retninger. På den ene siden er det et smalt fortau, bredde maks én meter, og på den andre siden er fortauet enda smalere og til dels manglende. På begge sider av gaten er fortauet delvis overgrodd med oppsitternes sterkt utovervoksende hekker og busker.

LES OGSÅ: Vil ta privat eiendom og fjerne 60 trær

Det har vært flere reportasjer fra beboeraksjoner i Kong Inges gate i Adresseavisen. I reportasjene fremstilles inngrepene som er tenkt gjort på beboernes eiendommer, som forferdelige. De vil føre til at noen kan komme til å miste en busk eller to, ja kanskje tre. Skal virkelig Kong Inges gate bli så åpen, men samtidig oversiktlig som Tyholtveien? Den er fremstilt som et skrekkens eksempel.

Men hva med skolebarna på seks, syv, åtte år og oppover som daglig bruker denne gaten som skolevei? For dem betyr ikke estetikken så mye, men desto mer muligheten for å komme seg uskadd til skolen. De og deres foreldre må kunne føle at barna har en trygg skolevei. Det har de ikke i Kong Inges gate nå.

LES OGSÅ: Diskuterte felling av furu (102): – En ganske stor og viktig sak

Den som går i Kong Inges gate mellom klokken 8.00 og 8.15 vil se at det kryr av små og store barn på vei til skolen. Det er også mye biltrafikk, hvorav noen kjører rolig, men andre med uforsvarlig høy hastighet. Noen foreldre velger, forståelig nok, å kjøre sine barn til skolen. Men dette øker også biltrafikken.

Oppsitterne i Kong Inges gate er opptatt av behovet for å oppgradere gaten, og fremhever at det nesten ikke går «an å kjøre eller sykle der uten å skade dekk, sykkel og bil eller å snuble når man går». Skolebarna er imidlertid ikke nevnt. Det virker derfor som om materielle verdier samt busker og trær er viktigere for dem enn skolebarnas sikkerhet. Det er selvfølgelig ikke bra at Trondheim har så dårlig veivedlikehold og veistandard at dekk og felger skades. Men det er adskillig verre at kommunen ikke evner å legge til rette for en trygg skolevei for skolebarna.

LES OGSÅ: Vil ta grep ved denne naturperlen i Trondheim: – Helt umulig å drive gård der

Jeg fulgte mitt barnebarn til skolen i dag, og jeg gikk mer og mindre med hjertet i halsen av frykt for at noe skulle skje med barna som var på vei til skolen. For alle skolebarna, inkludert mine barnebarn, savner jeg en åpen og oversiktlig gate som i Tyholtveien også i Kong Inges gate.

Politikerne har latt seg overkjøre av aksjonerende beboere som står i fare for å miste en busk eller to. Men her må busker og hager veies opp mot barnas behov for sikker skolevei. Det kan ikke være tvil om hva som må prioriteres. De menneskelige konsekvensene av et skadet skolebarn, eller i verste et drept barn, er selvsagt mange ganger større enn av en tapt busk, hekk eller gjerde, og til og med av en noe redusert hage.

La oss derfor få fortau som er brede nok til å sikre en trygg skolevei, og i tillegg et veidekke som ikke skader biler og sykler. Gi barna en trygg skolevei! Dette er viktig for å få en god skolehverdag. Politikere, stram dere opp og ta beslutningen, og gjennomfør den.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe