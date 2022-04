Vi må utvikle ny industri

Saken oppdateres.

Universitetene er en stor ressurs. Alle professorer er meget dyktige. Sammen med produktutviklere i industrien og masterstudenter kan vi utvikle nye produkter. Masterprosjektet i siste år av studiet tar 0,7 år, her er det mye å hente. Professorene får ideer til nye produkter på internasjonale konferanser. Sammen får masterstudentene en fantastisk veiledning.

Studentene blir gjerne ansatt i relevant industri og blir etter hvert en ypperlig kontakt til universitetene. Nye produkter er viktigere for Norge enn akademiske publikasjoner. NTNU støtter ikke utvikling av eksportprodukter. Overskriften i malen for opplisting av publikasjoner av vitenskapelige ansatte står det: «Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid». Dette er en provokasjon for professorer som utvikler nye produkter, og som ikke driver kunstnerisk arbeid.

I 30 år var jeg den eneste professor i Norge innen kraftelektronikk, som er styring og omforming av elektrisk energi med elektroniske komponenter. Kraftelektronikk styrer energiflyten i det grønne skiftet. Som i utenlandskablene og i elbiler. Jeg vil nevne to eksempler på norske eksportprodukter.

Ny bedrift. I 1970 utviklet vi et produkt i industriell elektrovarme. Kraftelektronikk var nødvendig. Jeg presenterte min del i en konferanse i Chicago i 1976. Noe senere ble bedriften EFD Induction etablert. Vi har kontinuerlig samarbeid, en masteroppgave eller PhD hvert tredje år. Bedriften har i dag nesten en milliard i årlig omsetning. De har kjøpt opp flere europeiske bedrifter i faget. De har salgsbrosjyrer på japansk, men ikke på norsk. Hovedkontoret er i Skien.

Nytt produkt reddet Eltek. I 1977 ble jeg kontaktet av gründer i Eltek, Alain Angelil. Han innså behovet for et teknologiskifte. Vi stilte opp. Bedriften har i dag flere milliarder i årlig omsetning. Vi har samarbeid med masterprosjekt samt PhD, som medfører at de over tid har ansatt 30 dyktige kandidater fra oss. Hovedkontoret er i Drammen.

Andre eksportprodukter for elektriske styringer er batteridrevne skip og permanentmagnet motorer som jo må styres av kraftelektronikk. Vi har samarbeid med fire bedrifter i Trondheim og åtte langs kysten til Oslo. Innen teknologi er NTNU et landsomfattende universitet. I sin bok hevder Helmer Dahl at produktutvikling er mye viktigere enn nye publikasjoner. Han ble æresdoktor ved NTH i 1995.

