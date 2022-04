 AtB, for siste gang!

Saken oppdateres.

Jeg registrerer at AtB vil endre sin ordning med toalettstopp på langdistansebussene, et vedtak jeg hilser velkommen. Tiden er kommet for å avslutte et tiltak som aldri skulle vært iverksatt, et tiltak fylkespolitikerne skulle stoppet umiddelbart. Jeg velger å rose de politikerne som har bidratt til at det nå blir en løsning. Jeg roser tillitsvalgt Stein Kåre Holden som uredd har «talt Roma midt imot». Han har vært et talerør for de passasjerene som AtB har fått lov til å ydmyke i mer enn et halvt år. Det er med tanke på deres sterke historier at dette skrives, som en avslutning for egen del -og kanskje også for deres.

Med respekt for alle de som har engasjert seg, så tror jeg at når ni pasientorganisasjoner melder AtB til Diskrimineringsnemda, så blir dette avgjørende for saken. All ære til dem. Organisasjonene mener at AtB ekskluderer medlemmer med funksjonssvekkelser relatert til blære/tarm fra offentlig transport. AtB mener de ikke diskriminerer noen. Det er ikke derfor AtB nå endrer tiltaket. Jeg mener det er ingen innrømmelse av at man har ydmyket «vanlige» passasjerer og ekskludert mennesker med funksjonssvekkelser. Ingen beklagelse.

Dette i en tid da det nasjonalt jobbes for å inkludere mennesker med funksjonssvekkelser. Fylkespolitikere kan ikke stille seg bak sin egen kollektivtransportforvalter i dette. Mens de venter på nemnda sin avgjørelse, kan de vurdere grunnleggende holdninger i den organisasjonen de har skapt.

AtB sitt eneste argument for å opprettholde dette tiltaket, har vært hensynet til trafikksikkerhet. «Løsningen» nå blir at bussene skal deklassifiseres fra gruppe 3 til 2 (bybussnivå) og ståplasser skal bli tillatt! Jeg sliter med logikken i at det var vurdert for farlig å bevege seg én meter inn på et isolert toalett i fart, til at vi nå kan få stå ned gjennom Svølgja. At farten reduseres til maks 80 km/t og at jeg får et håndtak å holde i beroliger meg ikke.

Stopp dette nå slik at ikke flere passasjerer blir ydmyket. Vi må ikke vente til 1.8. på noe som definitivt blir farligere. AtB har uttalt at de aldri kunne være med på løsninger som reduserte trafikksikkerheten for sine passasjerer, les toalettbesøk i fart. Nå tillates ståplasser. Da handlet det kanskje ikke om trafikksikkerhet likevel? Så var vel argumenter om ombygging og oppfyllelse av lovkrav den eneste måten AtB kunne komme ut av dette på, mens kanskje litt for enkelt i forhold til alle som er forulempet?

Vi på fjellet har ønsket å vise at vi har en stolthet som gjør at det er en grense for hva vi aksepterer av AtB. Vi ønsker å bli sett av våre fylkespolitikere og respektert for våre grunnverdier, der eksklusjon av mennesker med funksjonssvekkelser ikke aksepteres. Vi ønsker å reise kollektivt og miljøbevisst. Jeg oppfordrer AtB til å beklage til de som har vært forulempet. Jeg har ikke glemt hun som av medisinske grunner måtte stoppe bussen åtte ganger, og som aldri hadde følt seg så ydmyket i livet. Har AtB?

AtB har fått ny direktør. Jeg håper at fylkespolitikere og ny ledelse nå vil jobbe for at de tre bokstavene i AtB i fremtiden skal stå for: Alt til beste, for brukerne, ikke alt til besvær, som i denne saken. Personlig skal jeg i denne saken trykke på «stoppknappen» og være takknemlig for at jeg ikke lenger med en sterk følelse av ydmykelse må annonsere et dobesøk for alle mine medpassasjerer. God tur!