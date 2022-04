Er ikke barn av ikke-europeiske flyktninger også våre barn?

Erikas (22) tullevideo er sett over to millioner ganger: – Skjønner ikke helt hvorfor

Saken oppdateres.

Folkehelten Zelenskyj traff nordmenn i hjerte i sin tale til Stortinget. Han snakket om de ukrainske barna som i år skal ferie 17. mai sammen med oss. Det er vanskelig å sette seg inn hva ukrainske barn og mødrene vil føle når de går i 17. mai-tog. Kanskje tenker de mest på de som er igjen i Ukraina. Hva tenker syriske flyktninger 17. mai?

LES OGSÅ: Oss selv nærmest – også i flyktningspørsmål

Putins invasjon av Ukraina har forent nordmenn på over hele det politiske spekteret. Norge og det sivile samfunnet har reagert på en måte vi kan være stolte av. Folk åpner sine hjem, frivillige melder seg i et omfang norske kommuner ikke klarer å håndtere. Nordmenn omtaler seg med stolthet som menneskesmuglere med et stikk til norske myndigheter som ikke kan reagere raskt nok.



Vår historie med Russland er kompleks. Det var ukrainske og russiske soldater fra den Røde Arme som i oktober 1944 fortalte 4000 nordmenn som hadde flyktet inn gruvene at de var fri og kunne heve det norske flagget.

Mer enn 26 millioner russere døde under andre verdenskrig. Russland vant langt på vei andre verdenskrig for Norge og Europa. Siden den gang har Norge og Vesten i stor grad latt tvilen komme Russland til gode.

LES OGSÅ: FNs flyktningdag: Sult driver millioner på flukt



Engasjementet vi ser for Ukraina og ukrainske flyktninger, handler om noe større enn vår empati. Den russiske bjørnen, som mange av oss har vært bekymret for et helt liv, har våknet. Jeg var ti år da Tsjernobyl-ulykken rammet. Jeg husker hvordan læreren min nervøst prøvde å dekke over sin uro. Når det igjen brenner i Tsjernobyl, innhenter vår historie oss igjen.



Det er gode grunner for at nordmenn reagerer som de gjør på Putins invasjon av Ukraina. Russland bryter folkeretten og invaderer brutalt sitt broderfolk. Borgerkrig og fattigdom er mer komplisert. Det er krig i Europa, noe vi trodde var historie. Derfor reagerer vi sterkt. Det vi reagerer på, er ikke at Russland er vår felles nabo. Putin har blitt vår felles fiende.

LES OGSÅ: La oss ta vare på barn på flukt

Norge har sendt dykkere ned til Kursk og søkt etter russiske savnede i Barentshavet. Putin nektet for sine invasjonsplaner, lo Vesten opp i ansiktet samtidig som han kjørte blod til grensene. Putin tråkket på og misbrukte vår tillit. Vi vil nå si fra så høyt og tydelig til alle hvilken sin side vi står på. Når ukrainske barn og kvinner setter seg i bilen mot Polen, har nordmenn et nært forhold til krigsforbryteren de flykter fra. En tynnslitt tråd av tillit har røket, og vi reagerer med hjerte. Ingenting forener som en felles fiende. Politiske uenigheter settes til side. Det blir lett å gå i takt.



Men er det noe veldig egosentrisk med vår reaksjon på Putins invasjon av Ukraina? Empati er et forstørrelsesglass. Empati fokuserer informasjon og vår oppmerksomhet. Men det finnes viktige historier utenfor dette perspektivet. Mens ukrainske flyktninger tas imot med flagg på grensen til Polen, etter å ha sittet i bilen en dag, går eritreiske kvinner i nattens mørke ut i Sahara. En reise som tar flere år. En reise som vil skrive lange kapitler om misbruk, overgrep og traumer.

LES OGSÅ: Trondheim gjør seg klar til å ta imot flere flyktninger fra Ukraina



Når Hassan på elleve år går gråtende over grensen til Polen, er hjelpeapparatet på plass. Jeg kjenner Ali fra Afghanistan. Elleveåringen gikk alene over grensen til Iran. Intet hjelpeapparat tok imot han. Han gikk videre alene. I kjølvannet av Taliban sin overtagelse av Afghanistan, tar flere og flere guttebarn denne reisen alene.



Hva gjorde Norge i 2015 da krigen i Syria var på sitt verste? Millioner av syrere var på flukt. Norge bidro til EU sin avtale med Tyrkia. En avtale som presset flyktninger tilbake, inn i Libya og ut på nye umulige fluktruter.

På grunn av dette sitter nå mer enn tre millioner syrere fast i Tyrkia. I Libya voldtas voksne kvinner av fjortenåringer med Kalasjnikov på skulderen. I skogene mellom Hviterussland og Polen fryser flyktninger fra Midtøsten og Afrika i hjel. For få dager siden druknet 90 flyktninger i Middelhavet. For ikke-europeiske flyktninger er dette nært. Familien som sitter fast i Tyrkia. En nær venn som ligger igjen i Sahara. Hennes mørkeste time i et bakrom i Libya. Kapitler som aldri tar slutt. Minutter som varer livet ut.



I en norsk kommune sitter Muhammed som er leder for flyvningstjenesten i sitt første møte med ordføreren. De planlegger hvordan de skal ta imot ukrainske flyktninger i ekspressfart. Arbeidstillatelser, bolig og gratis reise deles ut. Muhammed tok den lange veien. Fire år tok reisen fra borgerkrigen i Sudan til Norge. Han krysset Sahara, Middelhavet og brukt fire år på flukten. Deretter ble det halvannet år i asylmottak, pluss et år å vente på bosetting.



Muhammed er tett på minoritetsmiljøet i Norge. Der hører han at ukrainerne er hvite, kristne, har blå øyne og er utdannet. Forskjellsbehandlingen av flyktninger vi ser nå kan forstås, men kan den forsvares? 17. mai feirer vi frihet, fred og trygghet. Jeg er ganske sikker på at de ukrainske mødrene og deres barn kommer til å føle at de er velkomne. Skal ikke-europeiske flyktninger lure på om deres barn også er våre barn?

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !