Fortetting i område med småhus

Saken oppdateres.

I Adresseavisen 5. april og 8. april er det to velskrevne artikler om fortetting av boligområder i Trondheim. Det dreier seg her om fortetting på utbyggers premisser, uten hensyn til sol og utsiktsforhold for de som allerede har etablert seg. De sosiale forhold for naboer blir forringet, uten kompensasjon fra utbyggeren som forårsaker verdiforringelse for naboene.

Vi har fått «nabovarsel» om planlagt riving av en enebolig i Ingvald Ystgaards vei 14 og oppsetting av en firemannsbolig i to etasjer på samme tomt. Reguleringsbestemmelsene for tomten sier at det er tillatt med toetasjes våningshus, som tomannsbolig horisontalt eller vertikaldelt. Det er også avsatt plass for én garasje og én parkeringsplass til hver leilighet, som skal bygges i sammenheng med huset. Det stilles også krav om saltak med 25 grader.

Det planlagte husprosjektet strider mot reguleringsplanen på flere punkt. Selve firemannsboligen opptar så mye av tomten at det ikke blir forskriftsmessig plass til garasjer og oppstillingsplass til fire biler. En garasje kommer altfor nær gatelinjen i Hallfred Høyems vei, og det går ikke an å plassere fire biler foran garasjene slik at alle kan komme ut. Godkjennes dette, vil det medføre at veien benyttes til ulovlig parkering.

I tillegg til det som strider mot reguleringsbestemmelsene, vil en firemannsbolig i to etasjer bli så høy (uten nedsenking i terrenget) at en stor del av den flotte utsikten vi har til Trondheimsfjorden, forsvinner. Utsiktsforholdene vil forbedres vesentlig dersom det bygges en vertikaldelt tomannsbolig. Da vil også plass til garasjer og oppstillingsplasser til biler bli enkelt å løse. Sammen med vår nabo i Hallfred Høyems veg 3 har vi klaget rettidig på byggeprosjektet.

