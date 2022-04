Redusér campusutbygging ved Hesthagen!

Saken oppdateres.

Det er kommet sterke negative reaksjoner på utbyggingsplanene til NTNU campusprosjektet på Hesthagen. Og vi som nærmeste naboer er sjokkert over arrogansen NTNU campusprosjektet og Statsbygg viser byen og bydelen vår. Hvor har det blitt av de gode målsettingene for bycampus om å være åpen og inviterende med bymessige egenskaper, og å skape bærekraftig bymiljø med sosial bærekraft og samarbeid?

På vegne av nabolaget nord for Hesthagen, i Abels gate, Schøyens gate og Klæbuveien ber vi om at bygningsrådet sender planen tilbake til administrasjonen og tilbake til Statsbygg med krav om sterkt redusert volum på Hesthagen før planen sendes på høring. Det vil si med maks høyde lik Handelshøyskolen ved siden av, og at gangbrua med alle sine baksider tas ut av planforslaget. Kommende planer for platået på Gløshaugen og for sørområdene viser at NTNU campusprosjektet har nok areal til å nå sine mål, uten å rasere bydelen!

Vi i nabolaget ønsker oss virkelig det byintegrerte bycampus vi har hørt så mye om, som gir tilbake til byen mer enn det tar. Nå synes vi det er skremmende å se at dere politikere ikke får all nødvendig informasjon om de negative konsekvensene av planforslaget. Forslaget vil tillate et gigantvolum og en gangbru som vil ødelegge de vakre og tett befolkede byrommene på Elgeseter for alltid, for alle som bor og ferdes her, inkludert for barnefamilier som er ønsket i sentrum.

For eksempel mangler saksframlegget opplysninger om dramatiske skyggevirkninger. Hele sørlige Vestskråningen, og så mange som 70 romslige og barnevennlige leiligheter med verandaer og felleshager vil miste all sol i 4–5 måneder i vinterhalvåret. Det vil gi betydelig dårligere dagslysforhold, og særlig alle barnefamiliene som koser seg ute vinterstid vil miste uterommene sine.

Et annet tema dere ikke blir godt informert om, er at det foreslås å tillate byggegrenser som bryter gatelinjene og dermed viktige siktlinjer og gangveier som er viktig for å orientere seg i bycampus, både for beboere, studenter og barn og unge i bydelen.



Et tredje tema er at konsekvensutredningene er lite lesbar, og ikke oppsummert og vist på en måte som hjelper oss å forstå, og dere folkevalgte å unngå å ta feil beslutninger. Utredningene legger større vekt på positive virkninger, som også vil være positive med et sterkt redusert bygg enn på negative virkninger. Men uten å si at det er de negative virkningene som vil være uopprettelige dersom utbyggingen skjer slik planene nå ligger. Dere står derfor i fare for å ta beslutninger på feil grunnlag.

Byrommene i parker og gater er alles rom og må behandles med kjærlighet til byen. Vi gjentar, vær så snill å redusere disse byggverkene, slik dere reduserte hallen på Nidarø! Det vil være god byutvikling alle kan være stolt av i 100 år! Send reguleringsplan for Hesthagen tilbake for reduksjon!

