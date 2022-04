Flere bommer har ført til samme trafikk, men flere elbiler

Podkast: Marie (33) og Ida (30): – Det er nok noen som mener at du og jeg drikker for mye

Innføring av bompenger og økning av satsene i Trondheim, på Nord-Jæren og i Bergen og har til siktemål å redusere personbiltrafikken i byene og å finansiere investeringer til samferdsels. Nye analyser viser at den største virkningen har vært at flere kjører elbil. Det har ført til en reduksjon i bompengeinntektene. Elbilister bør derfor betale samme bompengesatser og parkeringsavgifter som fossilbilister.

Trondheim og de to andre stedene har inngått byvekstavtaler med staten. Det sikrer finansiering av omfattende mobilitetstiltak i byområdene. Vilkåret er at investeringene ikke skal føre til økt vekst i personbiltrafikken. Bomringer er et viktig element i samtlige avtaler, både som en lokal finansieringskilde av tiltakene og som et virkemiddel for å redusere personbiltrafikken. Samtlige byer innførte også rushtidsavgift for å redusere køkjøring.

Systemet med bompenger er utviklet gradvis i de tre byområdene etter 2010 der antall bomstasjoner har økt etter overgangen til byvekstavtaler i 2017. Trondheim fikk de første bomstasjonene i 1988. Bomsystemet ble sist endret våren 2014 og består nå av 7 bomsnitt med 22 bomstasjoner. Trafikantene belastes i begge retninger i Trondheim.

Ifølge økonomisk teori vil innføring av bompenger føre til en effekt både gjennom reduserte inntekter og ved at trafikantene benytter andre reisemidler (gange, sykkel, kollektiv eller elbil). Eller at de endrer reisemål slik at bomstasjonen ikke passeres. Vi har analysert reisevanedata fra 2013/14 og 2018/19 med mange tusen svar for å finne ut effektene av endringene av prisene og antall bomstasjoner. Andelen turer gjennom bomringen i Trondheim endret seg ikke mye, men andelen turer med høy bompengebelastning økte mye.

Den største endringen i reiser som følge av økt bompengebelastning, er en kraftig nedgang i andel turer med fossilbil og en stor økning i andel elbilturer. Befolkningens tilpasning til endringene i bompengesystemene varierer mye mellom ulike geografiske soner i byene. I kommunene både nord og sør for Trondheim er elbil i ferd med å utkonkurrere kollektivtransport.

Den økte belastningen av bompenger i perioden 2014-19 i de tre byene har hatt oppsiktsvekkende liten effekt på andelen bilturer. Kun blant bosatte i de mest sentrale strøkene av byområdene har vi sett en betydelig overgang fra bil til sykkel og kollektiv i samme tidsrom. Nye trafikktall fra bomringene viser at antall passeringer med elbil har fortsatt å øke i samtlige tre byområder under pandemien, noe som indikerer at også tidligere kollektivbrukere har gått til anskaffelse av elbil, som et smitteverntiltak.

Byvekstavtalenes sterke økning i antall bomstasjoner og bompengesatser og den nasjonale subsidiepolitikken av elbil er en kombinasjonen som i liten grad har bidratt til reduksjon i personbiltrafikken. Den nasjonale elbilpolitikken svekker byområdenes muligheter til å oppnå nullvekstmålet. Dette representerer et politisk dilemma. Den nærliggende, men upopulære løsningen er å la elbilister betale samme bompengesatser og parkeringsavgifter som fossilbilister.

