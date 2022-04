Småskolene bør beholdes

Har startet gransking av ferjeulykken: – Stor sannsynlighet for at det er tekniske årsaker

Saken oppdateres.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) vil bevare grendeskolene mens flere av hans egne ordførere legger dem ned. Lys i vinduene ved Jåren Råbygda skole i Skaun har vært en fanesak for Senterpartiet i mange år. Nå er det en Sp-ordfører som slukker lyset, og det er ordfører i Skaun kommune, Gunn I. Stokke (Sp).

LES OGSÅ: – Vi ville aldri gjort det om innbyggerne ikke ønsket det selv

Det har forsvunnet over 1000 skoler siden 1986. Det er særlig kommunale barneskoler med færre enn 100 elever som får kroken på døra, men det er også blitt færre ungdomsskoler i de siste årene. Selv om mange små skoler er nedlagt, har fortsatt 32 prosent av alle grunnskoler i Norge færre enn 100 elever.

Det er ennå håp å berge en del av de minste skolene i Distrikts-Norge. Som fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag er jeg bekymret over den sentralisering som gjøres på skolesektoren, og jeg frykter at ytterligere fjerning av mindre skoler vil føre til at enkelte distrikter kan bli nedlagte.

Jeg har stor forståelse for engasjementet til folk når man snakker om å sende barna mange mil med buss hver dag, men i tillegg er skolen som samlingspunkt et viktig argument. Er det bare økonomi man tenker på, eller bruker man litt sunn fornuft?

Hvis en lokal skole vedtas nedlagt, så skal man pålegge kommunen å dokumentere grunnlaget. Det skal ikke være slik at en kommune kun skal legge frem økonomi når man foreslår å legge ned en skole. Det må være annet enn penger som teller i en slik viktig sak.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !