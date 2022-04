Trondheim trenger flere borettslag

Podkast: Marie (33) og Ida (30): – Det er nok noen som mener at du og jeg drikker for mye

Har startet gransking av ferjeulykken: – Stor sannsynlighet for at det er tekniske årsaker

Saken oppdateres.

Alle leter etter gode løsninger som kan hjelpe flere inn på boligmarkedet. Sannsynligvis ligger ett av de viktigste svarene i det gode, gamle borettslaget. Hvorfor bygges det da ikke flere slike boliger i Trondheim? «Å komme seg inn på boligmarkedet» er en frase omtrent alle i Norge over konfirmasjonsalder har et forhold til. Enten fordi de har lyktes med å få sin egen leilighet, eller fordi de ikke har råd og blir stående utenfor.

LES OGSÅ: Borettslag må vente på strømstøtte

Sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret presenterer i en kronikk i Dagens Næringsliv 29. mars tall som viser tydelig hvilken boform som slipper flest førstegangskjøpere inn på boligmarkedet: I 2021 utgjorde førstegangskjøpere på landsbasis 41 prosent av alle kjøpere av borettslagsboliger, mens andelen var 26 prosent for selveierboliger.

Oslo har landets høyeste andel førstegangskjøpere, 35 prosent i fjor. Det henger sammen med flyttemønster og arbeidsmarkedet, men Oslo er også stedet i Norge hvor det er flest borettslag. Annenhver kjøper av en borettslagsleilighet i Oslo er faktisk en førstegangskjøper. For selveierboliger i Oslo utgjør førstegangskjøperne en fjerdedel. Tallene Macic presenterer, har sin klare tale. Vi må bygge flere borettslag for å hjelpe de unge og førstegangskjøperne inn på boligmarkedet. Trondheim er intet unntak, og her i regionen ligger vi langt etter Oslo-området.

LES OGSÅ: Boliger til alle, også i sentrum

De siste fem årene har det blitt 9092 flere boliger i Trondheim, og kun tre prosent av disse er i borettslag. Den totale andelen boliger i borettslag har sunket fra 26 til 23 prosent i løpet av de ti siste årene. Utviklingen går feil. Nå er tiden inne for å gire opp satsingen på bygging av borettslag.

I tillegg til å ha åpenbar effekt for førstegangskjøpere, har borettslaget flere andre betydelige fordeler. Når nye områder skal reguleres til boligformål og det skal utvikles nye bydeler, er det et felles mål for kommunen, utbyggere og innbyggere å skape stabile og trygge bomiljøer.

LES OGSÅ: Slik vil barna at Trondheim skal se ut

Vi ønsker alle levende byrom med variert befolkning som sammen bidrar til et trygt fellesskap. Skal vi lykkes med dette må de som flytter inn i boligene, bo der over tid og etablere seg i området. Ikke overraskende er borettslaget også den beste løsningen for nettopp dette. Folk kjøper leilighetene for å bo i dem, ikke for å leie ut. Et stabilt og trygt bomiljø hvor det er godt vokse opp og som er preget av fellesskap, er noe de aller fleste ønsker.

Obos har de siste årene utviklet de nye, sosialt bærekraftige boligkjøpsmodellene Bostart og Deleie, som åpner boligmarkedet for mange som i dag faller utenfor. De neste fem årene skal vi tilby hele 8500 boliger på landsbasis med mulighet for slike finansieringsmodeller.

Deleie er løsningen som hjelper flest inn på markedet, noe som også ble fremhevet i rapporten «Utredning om sosial bærekraft og planbestemmelser om boligsammensetning», som nylig er utarbeidet for Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Denne modellen gir folk som har fast jobb med vanlig lønn, men ikke nok egenkapital, mulighet til å kjøpe 50 prosent eller mer av boligen, mens Obos eier resten. Slik kommer de seg inn på boligmarkedet og kan over tid kjøpe hele leiligheten, samtidig som de tar del i eventuell prisstigning. Et premiss for å tilby Deleie er borettslag som boform.

Majoriteten av boligprosjektene Obos vil lansere i Trondheim de neste årene, vil være organisert som borettslag. Det gir oss mulighet til å benytte våre boligkjøpsmodeller, og slik oppfylle boligdrømmen til medlemmer som ellers ikke ville fått muligheten. Nå håper vi også at kommunen og andre utbyggere ser de klare fordelene med borettslag og alternative finansieringsløsninger. En samlet innsats vil bety at langt flere enn i dag får mulighet til å eie boligen de drømmer om i Trondheim.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !