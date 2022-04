«Smart Mobility Norway» på Frigården er alt annet enn smart

– Den største barrieren her, er E6. Det er et stort problem

Saken oppdateres.

Hell Arena oppsto som en arena for motorsport, men framstilles nå primært som et testanlegg for elbiler og selvstyrende kjøretøy. Utvikling av nye transportformer basert på fornybar energi, er i utgangspunktet interessant, men til tross for det nye navnet «Smart Mobility Norway» mener jeg plasseringen av gigantanlegget på Frigården i Lånke er alt annet enn smart.

Dette er et omfattende og alvorlig naturinngrep. Anlegget er oppgitt å dekke over 1000 dekar, et område som i dag er skog og myr, med en variert flora og fauna, herunder flere rødlistearter og viktige naturtyper. Tiltaket må dessuten ses i sammenheng med forslagene om utvidelse av deponi på Stormyra (Lauvåsen pukk og Stormyra næringsområde) samt deponiet «Hell miljøpark», som ligger kloss inntil med en samlet størrelse på omtrent 2900 dekar. Dette er inngrep som fullstendig vil endre Frigården som natur- og friluftsområde og gjøre stor skade på viktige naturverdier.

Hvis Stjørdal skal være en foregangskommune for klima og miljø, som kommunens politikere har vedtatt som målsetting, kan et slikt voldsomt naturinngrep ikke aksepteres. For det første innebærer utbyggingen massiv ødeleggelse av myrområder. Baneanlegget alene berører rundt 300 dekar myr. En utbygging vil dessuten ha en drenerende, negativ effekt på omkringliggende og store myrområder. Mye av myrområdene er rikmyr, og er opp til seks meter dyp. Rikere myrflate i lavlandet, som vi finner på Frigården, er en sterkt truet naturtype, og det er funn av rødlistearter som blant annet brunskjene og nebbstarr.

Tidligere ble myrer sett på som verdiløse områder som kunne bygges ned, noe som har ført til at én tredjedel av Norges myrer er ødelagt. I dag vet vi at myr er viktig både som flomdemper, karbonlager og som levested for mange arter av dyr og planter. Myr er det økosystemet som lagrer mest karbon per arealenhet i Norge. Dette karbonet lagres imidlertid bare så lenge myra får ligge i fred. Skal vi ta klimaavtalen fra Paris på alvor, må vi ta vare på våre egne karbonlagre – som myrene på Frigården.

For det andre er anlegget planlagt i nærområdet til storsalamanderen, som er nær truet og utpekt som Stjørdals nasjonale ansvarsart. Et så omfattende og drastisk inngrep som dette ved storsalamanderens påviste leveområder, vil ha negative virkninger for arten.

For det tredje er Frigården et fuglerikt område. Som også kommunedirektøren skrev i høringsdokumentet om saken: «Variasjonen i landskapet med skog i ulik alder og åpne myrområder gir gode leveområder for fugl». Dette er landskap som er viktig for naturmangfoldet i kommunen.

For det fjerde vil en utbygging ødelegge et område som gir mye naturglede for mange. Frigården er et viktig og mye brukt område for friluftsliv. Det er flere skiløyper, akebakker, skihytte, turstier, badeplasser og klatrefelt. Forskning kan bekrefte hvor viktig nettopp naturglede er for fysisk og psykisk helse.

«Smart Mobility Norway» vil bygge ned området på Frigården sånn at det endres dramatisk fra naturlandskap til et industrialisert område. Det er verken smart eller framtidsrettet. Tap av biologisk mangfold er en trussel for livet på jorda og henger nøye sammen med klimakrisa. Å ødelegge store naturverdier på Frigården som et ledd i «grønn omstilling», henger ikke på greip.

