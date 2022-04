Hvor er gamlingene, Ukeadressa?

Monika har valgt et yrke vi trenger mer av i framtida

Saken oppdateres.

I samtiden er gammel, rynkete, dårlig til beins, hjerteflimmer, grå stær, dyrker krim, utvist av samfunnet, ute av spaltene i Ukeadressa. Listen med overforstående skavanker kan nok gjøres lengre som grunnlag for aldersdiskriminering. Eller skal de omtales som den pandemiske gruppen «sårbare», som har forurenset og brukt opp oksygenet for kommende generasjoner. Altså er de egentlig noen drittsekker disse gamlingene.

Ved gjennomgang av Ukeadressas forsider fra 4. april 2020 til 9. april 2022 var det ca. 102 forsider. Med litt velvilje telte jeg seks forsider (5.9 prosent), hvor bildet var av mennesker passert 60 år, var på forsiden og tre usikre. «Lamotrikken» tronet øverst på aldersstigen med 120 år, før Sissi med sine 105 år bekledde en gjev andreplass. Trikken ble jo hundset med av mange, men Østbyens lamotrikk overlevde alle og får godt stell av sine beundrere. Sissi var fornøyd med livet og synes nok det var stas å entre forsiden i satt alder.

Spørsmålet er: Har Ukeadressa en målrettet politikk, der forsiden stort sett bekles av vellykkede mennesker i aldersgruppen 30–40 år. Ukeadressa kan i så tilfelle bli en aktiv, ubevisst, bidragsyter til aldersdiskrimineringen i samfunnet. Denne diskrimineringen er over alt, og det vil ta for mye plass her å komme med eksempler.

Gjentar Ukeadressa lenge nok denne forskjellsbehandlingen i innhold og spesielt forsiden, så er dette en aktiv handling. Gjentar du en usannhet lenge nok, blir det til slutt en sannhet. Inntrykket mitt er at vi eldre, med levd liv og mange historier, passer ikke så lett inn i avisens digitale hverdag på glanset papir.

