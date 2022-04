Noen steder føles krigen nærmere

- Det har skjedd et eller annet som gjør at det går galt

Det har nylig vært 9. april. Det er snart 8. mai. Begge datoene blir i år markert med et annet alvor og et annet bakteppe enn vi har opplevd på mange år. Igjen er det krig i Europa. Krig har blitt historie og fortid for mange av oss i Trøndelag. Ikke siden krigene på Balkan har vi hatt krig så tett på oss som nå.

Kanskje er det nettopp historie som gjør oss i stand til å forstå hva som nå skjer. Kanskje kan de krigshistoriske stedene i Trøndelag hjelpe oss med å erkjenne at krig kan skje overalt. Også i Ukraina. Også i Norge. Også i Trøndelag. Falstadsenteret på Ekne er et slikt sted, der avstanden mellom i går og i dag føles kortere. Der historiens lag føles tynnere og mer gjennomtrengelige.

Falstadsenteret er i dag et minnested, museum og nasjonalt studie- og dokumentasjonssenter for fangehistorie fra andre verdenskrig og menneskerettigheter. Menneskerettigheter, demokrati og medborgerskap er sentrale temaer. Julius Paltiel sa at for ham var Falstad verre enn Auschwitz. Ikke fordi at det som skjedde på Falstad var verre enn det som skjedde i Auschwitz når det gjaldt brutalitet, men fordi det skjedde i Trøndelag. Folkemordet kunne også skje i hans region.

Thorbjørn Jagland besøkte Falstadsenteret nylig. I Trønder-Avisa er han sitert på at: «Når du har vært på et slikt sted, så har du fått dokumentert hva som skjedde, og du tror at du forstår hvorfor det skjedde. Men det er så ille at du kan aldri helt kan forstå det. Det er noe å ta med seg, det også.»

Det er jeg enig med Jagland i. Og selv om vi aldri fullt ut kan forstå, så kan besøk til slike steder som Falstadsenteret sette oss i bedre stand til å forsøke. I Norge var det flere krigsfanger sett i forhold til eget folketall enn i noe annet naziokkupert land i Europa. Det var over 600 fangeleirer på norsk jord i løpet av krigen. Det hører vi lite om. Det er mange steder i Trøndelag vi ikke må glemme.

Filosofen George Santayana skal ha sagt at «de som ikke husker fortiden, er dømt til å gjenta den.» Å huske – å minnes – at krigen også har vært her, er viktig. Det kan være med på å gjøre oss motstandsdyktige mot en ny 9. april. Å minnes okkupasjonen og krigen kan gjøre oss enda mer forståelsesfulle overfor alle dem som nå opplever okkupasjon og krig i sitt land. Minnene og minnestedene kan styrke vår motstandskraft.

Vi har et ansvar for å styrke kunnskapen om vår lokale krigshistorie hos generasjonene som aldri tidligere har opplevd krig i Europa. Vi – og de – må få mulighet til å huske fortiden og ikke dømmes til å gjenta den. Da er besøk til de fysiske minnestedene nyttige og kraftfulle påminnelser. Derfor bør vi kanskje besøke Falstadsenteret eller et annet minnested i disse dager. For å huske. For å minnes. Og for å aldri gjenta.

