Behold lærerne i skolen!

Det er en stor utfordring å beholde utdannede lærere i skoleverket. Trøndelag Venstre vil spesielt peke på behovet for å sikre at lærere i videregående skoler får mulighet til å utvikle sin kompetanse, og at de skal ønske å bli i skolen. I Trøndelag fylkeskommune har man fra 2018 til 2022 økt antall lektorer med 50 årsverk. Det vil være en viktig oppgave å sørge for at disse lektorene ønsker å ha en lang og givende karriere i våre videregående skoler. Da er muligheten til å utvikle seg faglig viktig for mange.

Dessverre har Støre-regjeringen fjernet muligheten til å bli såkalt lærerspesialist. Lærerspesialistordningen var en mulighet for lærere til å utvikle seg faglig og bidra til å styrke kvaliteten i utdanningen sin finansiert av statlige midler. Videreutdanningen deres fikk statlige tilskudd. Denne muligheten ble fjernet av den nye regjeringen – fjernet før evalueringen av ordningen var fullført.

Adresseavisen skrev i januar på lederplass at: «Vi mener det er feil av regjeringen å legge ned satsingen på lærerspesialister.» Avisa viser til evalueringsrapporten fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU): «Den viste at ni av ti lærerspesialister oppgir spennende oppgaver, ønske om faglig utvikling og nye utfordringer som motivasjon for å søke. Samtidig har ordningen svakheter, som at en del lærere mener at tiden som er avsatt til ordningen er for knapp.»

Venstre mener at regjeringen må innen skolestart høsten 2022 legge fram en ny ordning for karriereveier for lærere, som er forankret med lærerorganisasjonene, og som erstatning for lærerspesialistordningen. Trøndelag Venstre vil gi fylkeskommunene ansvaret for å legge til rette for desentralisert høyere utdanning og etterutdanning tilpasset lokale behov. Det kan gjerne gjøres i samarbeid med de videregående skolene. Dette kan styrke fagmiljøene ved de videregående skolene og rollen som spesielt distriktsskolene har som viktige kompetansearbeidsplasser.

Det er slik at noen videregåendetilbud ikke kan gjennomføres alle skoleår. Dette innebærer at lærere dermed ikke har undervisningstimer i disse tilbudene og blir helt eller delvis overtallige. Fristen for å melde overtallighet av ansatte er 1. mai og samsvarer ikke med at det foreløpige elevtallet blir kjent i midten av mai. Søknadsfristen for videreutdanning for lærere er i mars/april. Trøndelag Venstre mener at disse fristene kan samordnes bedre, slik at lærere som blir overtallige får beskjed tidsnok til å kunne søke videreutdanning. I fylkestinget neste uke løfter Venstre denne problematikken som rammer lærere hver vår.

Justert opptaksfrist til etterutdanning for overtallige lærere kan være en god løsning, og vil kunne bidra til å løse en utfordring som i dag skaper vanskeligheter og oppleves belastende både for ansatte og fylkeskommunen som arbeidsgiver. Om lærere tilbys etterutdanning det året de er overtallige, har de muligheten til å utvikle ny kompetanse, samtidig som de beholder stillingen. Ved bruk av statlige midler belastes ikke fylkeskommunens eller skolens økonomi, og skolene vil ikke få vikarbehov siden utdanningstilbud ikke settes i gang.

Venstres fylkestingsgruppe vil gi ros til forskning- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moes signal i Stortinget om å tøye på frister for å legge til rette for flyktninger fra Ukraina for eksempel til samordnet opptak. «Det ska æ fiks» sa han, ifølge Khrono. Dette viser at det er mulig å åpne for justeringer i søknadsfristen. Venstres fylkestingsgruppe mener at en slik åpning også må kunne omfatte overtallige lærere. Dette må bli en fast ordning da dette er en situasjon som nye lærere kommer i rundt om i hele landet hver vår.

