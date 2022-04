La ikke det beste bli det godes fiende

Småbruk i Trondheim solgt for 4,4 millioner over prisantydning

Saken oppdateres.

Torkild Jacob Lote skrev den 17. april i år et innlegg i Adresseavisen med tittel: «Er ikke barn av ikke-europeiske flyktninger også våre barn?». I det innlegget roser han sterkt vårt engasjement for ukrainske flyktninger, men reiser også spørsmålet om vi ikke er for egosentriske i vår reaksjon på Putins invasjon av Russland. Er det bare europeiske barn vi har empati med?

Jeg tenker at dette er et vanskelig tema, og at det er modig av innleggsforfatter å skrive det. Dette er ikke populære meninger, han pirker ubehagelig i selvbildet vårt. Men jeg er ikke enig. For det første mener jeg Norge hadde og har empati for flyktninger fra hele verden. Vi har da beviselig tatt dem inn i årevis.

Ikke alle som har fått opphold, har kommet, og vi har heller ikke alltid behandlet alle ankomne godt. Men vi har faktisk forsøkt. Det er fordi vi har empati. Så kommer krigen i Ukraina som skaper en voldsom ekstra bølge av empati. Fordi det er nært, fordi mediedekningen er sterk og fordi det resonnerer veldig med vår egen historie. Og når det gjelder nærhet, slik jeg ser det, spiller det en rolle. En stor rolle. Når det er nær, er det vanskelig å si at «dette kunne ikke skje her». Naboens hus brenner, selvsagt tenker vi mer at dette kunne skjedd oss.

Men det er også en empatitopp. Den vil ikke kunne opprettholdes. Selv ikke for ukrainere. Er det rimelig å kreve at denne toppen skal være målestokk? Kanskje man kan det, men da må man bruke det annerledes enn direkte (FN), og indirekte beskyldes oss for å være rasister. Det er helt rimelig å si neste gang det skjer en krise i verden at «dette er det samme som skjedde i Ukraina, la oss vise litt empati.»

Forsøke å øke den totale mengden empati ved å vise til hva vi faktisk var i stand til. Å kreve at vi skal (ellers er vi dårlige mennesker) vise den med alle? Jeg tror ikke det fungerer. Tvert imot tror jeg det virker motsatt. Men jeg skjønner ønsket om å øke medlidenhet, omsorg, vilje til innsats også for andre konflikter i verden. Fokuser på det positive mulighetsrommet som er skapt og la diskusjonen om verdensdel ligge. La ikke det beste bli det godes fiende.

