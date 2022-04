Please ikke overlat økonomiopplæringa til Klarna

Saken oppdateres.

Maria Can skriver i Midtnorsk debatt 18. april at de fleste foreldre snakker sjelden eller aldri med sine barn om økonomi. Hun spør seg om vi er i ferd med å sende en hel generasjon i luksusfellen.

Jeg vokste opp på 90-tallet. Den gangen den ultimate drømmen var å ha Crocker-bukser i alle regnbuens farger, og de kuleste inviterte venner hjem fra skolen for å spille Nintendo eller se på TV1000 og spise ostesmørbrød fra micron. De med penger dro til Syden, og de steinrike dro til USA. Vi dro på bilferie, hadde NRK og vanlig stekeovn, og to ganger i året fikk jeg ny dongeribukse. Som oftest Henry Choice.

Klart jeg tenkte at jeg også skulle ønske å ha alt det som de andre hadde. Vi hadde jo aldri dårlig råd, og det følte jeg heller ikke. Vi prioriterte. Uten at det kanskje ble satt så eksplisitt ord på, vokste jeg opp i en familie med noen tydelige økonomiske verdier. Gjenbruk. Ta vare på tingene. Ikke kaste seg på de nyeste trendene bare fordi alle andre gjør det. Gi til andre. Jobbe med noe som gir mening. Bruke penger på opplevelser heller enn ting.

Nå tilhører jeg foreldregenerasjonen. Mine barn på åtte, seks og tre har foreløpig ikke de samme problemstillingene som barna til Maria Can, men jeg ser det komme. Maria, jeg er også sykt nørd. Så nørd at jeg allerede har begynt å snakke med mine barn om økonomi. Og så nørd at jeg har skrevet en hel bok om hvordan vi voksne kan ta tak i vår egen økonomi. For det starter alltid med oss, som du også er helt enig i.

Jeg har stor respekt for at det koster mer jo eldre barna blir. Men jeg er ikke med på at vi som foreldre er maktesløse når barna kommer med sin dom om hva som ikke lenger funker. Ja, jeg ville også være «som alle andre» da jeg var tenåring, men noe i meg skjønte likevel at det ikke kom til å stå og falle på hvilket merke jeg dukket opp med i skolegården.

Økonomi er ekstremt kjedelig hvis du lister opp ordene inntekter, utgifter, budsjett, kreditt og sparing. Det ligger ingen glede i det i seg selv, ikke engang for meg som er sykt nørd.

Gleden ligger derimot når du skjønner at penger, det er et middel for å kunne skape et liv du ønsker deg. Penger kan gi frihet, realiserer drømmer, forvandle verden. Og du som forelder er så heldig at du kan få lov å gå side om side med din ungdom som skal ut og finne sin veg her i livet. Men da tror jeg ikke veien å gå er å «holde luksusdyrene i bånd», som Maria foreslår. De må catche et større perspektiv enn tørre bed.øk.-termer. Jeg er glad for at konklusjonen til Maria er at hun skal ta den viktige praten med barna. Men den trenger ikke å bli tøff eller kjedelig.

Det du ønsker å lære barna dine kan oppsummeres i tre enkle prinsipper:

1. Finn ut hvordan du kan tjene penger

2. Ikke bruk mer penger enn du tjener

3. Forskjellen mellom det du tjener og det du bruker = frihet, drømmer og forvandlet verden.

Om to år kan barna i kjelleren til Maria ta opp egne forbrukslån, og en av aktørene de kommer til å møte på veien er Klarna. De bør ikke ta over økonomiutdannelsen av dine barn. Klarna sier på sine nettsider at det er «spesielt viktig at unge får den kunnskapen og erfaringen som skal til for at de skal ta enda smartere økonomiske valg videre i livet.» Det sier kjøp-nå-betal-senere-Klarna. Klarna, som bare finnes et par tastetrykk unna en fristelse som dukker opp i feeden.

Jeg leste om et foreldrepar som inviterte med seg ungdommene, sammen med noen av sine venner, ut en kveld hvor de fyrte opp bål, tok med god drikke og mat, og satte økonomi på agendaen. De voksne delte historier om bomkjøp de selv hadde gjort som unge og hva de lærte av det. De snakket om drømmer de ville spare til, og hvordan de fikk det til. En sånn mentor vil jeg også være for mine barn og ungdommer etter hvert, en som lar Excel-arkene ligge og heller fokuserer på den gode samtalen. Og jeg har lyst til å være trygg nok til å si at «dette prioriterer vi» fordi det er viktig for oss. Uavhengig av hva «alle andre» gjør.

