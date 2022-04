Eldreomsorgen i Trondheim

- Synd at det er farlige episoder som skal til for at folk får opp øynene

En reportasje i Adresseavisen tirsdag 19. april viser at det er kritikkverdige forhold i kommunens eldreomsorg. Tre sykehjemsbeboere forteller om at livet på sykehjemmet ikke ble slik de hadde håpet, og at den marginale bemanninga bidrar til ensomhet og manglende omsorg. Slike historier fra Trondheims eldreomsorg er triste å høre om, men tilstanden bør ikke overraske byens folkevalgte.

Det er godt kjent at Trondheim bruker mindre penger på eldreomsorg enn de fleste andre storbyer. Et av kravene i Trondheimsmanifestet i 2019, som en samla fagbevegelse står bak, var å øke bemanninga i det kommunale helsevesenet til samme nivå som andre norske storbyer. Dette kravet ble støtta av partiene som nå styrer byen, og man skulle derfor tro at det var en enkel sak å få til i en kommune som går med enorme overskudd.

Allerede i 2016 ble det vedtatt en plan for hvordan Trondheims eldreomsorg skulle driftes for å legge til rette for en tjenesteutvikling som sikrer den enkelte et verdig og meningsfylt liv gjennom hele livsløpet. Eldreplanen slår fast viktigheten av heltid og økt bemanning som forutsetninger for god kvalitet i eldreomsorgen. For Rødt er det uforståelig at de rødgrønne ikke følger opp denne vedtatte politikken, men heller prioriterer selvpålagte handlingsregler som går på bekostning av kvaliteten i lovpålagte tjenester og ansattes arbeidsvilkår.

Konsekvensene av underbudsjetteringa i eldreomsorgen er mange. Med dagens rammer greier man ikke å tilby sykehjemsbeboere noe særlig utover grunnleggende pleie, og det går på bekostning av beboernes livskvalitet og de ansattes arbeidshelse. Sykefraværet ved byens helse- og velferdssenter har de tre siste årene vært over 12 prosent, noe som er godt over landsgjennomsnittet, og bare halvparten av de ansatte jobber heltid.

Vi mener at å eliminere ufrivillig deltid, er en forutsetning for at kommunen skal fremstå som en ansvarlig arbeidsgiver som er i stand til å yte forsvarlige lovpålagte tjenester. For å få til dette må dette må de rødgrønne ta ansvar og vedta mer enn gode intensjoner. For pengene fins, det er viljen til å bruke dem på innbyggernes velferd som mangler.

