Tida for vettlaus arealbruk må vera over

Reaksjonen frå oss i Jordvern Trøndelag på avisinnlegget til Roger Ibenhard Kent om «jordflytting som den nye normalen» var på generelt grunnlag. Me er opptekne av å sjå heilskapeleg på dette med jordvern, mellom anna opp mot naturvern. I Kent sitt innlegg var det særleg framstillinga av jordflytting som ein lettvint prosess å ty til, me reagerte på. Dette som ei presisering i vårt herverande svar på nytt innlegg frå Kent 15. april.

At mange no forstår at matjorda vår er viktig å hegna om, er positivt. Slik sett er tankar om og utvikling av kunnskap om dette med jordflytting av stor verdi. Som avbøtande tiltak vil kunnskapsbasert jordflytting bremsa kraftig på tap av matjord og hindra store fall i produksjonsevna til jorda. Jordflytting skal likevel vera siste utveg og ikkje ein teknikk for å unngå utbyggingsrestriksjonar på matjorda der ho faktisk ligg, dette er vårt store hovudpoeng. Det tok tusen år å få til éin cm med god matjord nett der.

Det finst døme på at jordflytting har fungerert. Kent peiker på nokre gjennomførte prosjekt i Trøndelag. Etter ein del mislukka forsøk på jordflytting har fagfolk kome meir på banen, slik at kunnskap om jordsmonnet vårt no er sterkare inne i prosjekt der jord skal flyttast. Nettopp difor åtvarar me mot å sjå på jordflytting som ei enkel løysing.

Jordflytting er krevjande, det er ingen illusjon, Kent. Jord er ein komplisert mekanisme sett saman av mange fysiske og biologiske fraksjonar. Jordflyttingsprosessar krev innsikt og forståing for kor viktig det er å ta vare på mikroliv, struktur og laga i jorda som skal til ny opphaldsstad. Det er uansett ikkje gitt at jorda held fram med å vera like fruktbar i det lange løp. Døma Kent viser til er relativt ferske.

Det må, som nemnt i forrige innlegg, finnast ein eigna stad å flytta jorda til, ein stad der ein ikkje øydelegg etablert artsmangfald i eit verdfullt naturområde. Det er kanskje den største utfordringa. Nettopp difor kan ikkje jordflytting bli den nye normalen. Tida for vettlaus arealbruk må vera over.

