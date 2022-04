Når FN blir problemet og ikke løsningen

- Synd at det er farlige episoder som skal til for at folk får opp øynene

Saken oppdateres.

I sin tale til FNs sikkerhetsråd tirsdag 5. april påpekte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj med rette at målet til FN er å skape fred, og hvis organisasjonen ikke kan gjøre det, må den reformere seg selv. Som mange har fastslått i løpet av de siste tiårene, trenger beslutningsprosessene til verdensorganisasjonen en drastisk overhaling, siden de har vært uendret i 75 år.

LES OGSÅ: FNs supperåd

Siden freden i Westfalen i 1648 har det internasjonale samfunnet og regelverket utviklet seg i med ujevne mellomrom. Da etablerte man den eksklusive suvereniteten til hver stat, selve kjernen i all internasjonal rett. Det neste store skrittet var Wienerkongressen i 1815, etter Napoleonskrigene. Den ga oss Den europeiske konserten, et rammeverk for å opprettholde freden i Europa. Ingen av disse skapte et sekretariat, men snarere en samling internasjonale retter og skikker hvordan land bør respektere hverandre og samarbeide diplomatisk for å løse uenigheter

Det første internasjonale organet med eget sekretariat var Den Interparlamentariske Union, IPU, etablert i 1889 som et forum for dialog og fred mellom verdens parlamenter. Den eksisterer i dag, med eget sekretariat i Genève. På en måte kan vi kalle det FN versjon 1.0. Omtrent 30 år senere i Genève ble Folkeforbundet opprettet i 1920, som i stor grad var grunnlaget for det FN vi har i dag. Det ble FN 2.0

Ideen om et slikt verdensorgan var imidlertid langt fra ny, Immanuel Kant foreslo det allerede i 1795. USAs president Woodrow Wilson, med sine 14 punkter etter Den første verdenskrig, var personen som fullførte disse tankene og fikk Nobels fredspris for det.

LES OGSÅ: Zelenskyj: Russland må kastes ut av Sikkerhetsrådet

De seirende stormaktene ble dets Råd, tilsvarende dagens Sikkerhetsråd, men uten USA, som aldri ble med. I Rådet satt Storbritannia, Frankrike, Italia og Japan permanent, og senere Tyskland også. I tillegg var der først, fire, så seks og til slutt ni roterende medlemmer.

På det meste hadde Folkeforbundet bare 58 medlemsland, som møtes i en Generalforsamling. Dermed var organisasjonen ikke i stand til å implementere effektive handelssanksjoner mot stater som angrep andre land, dets viktigste verktøy for å forhindre krig. På mange måter var Folkeforbundet en suksess med å legge til rette for tettere internasjonale relasjoner og forhindre mange små kriger. Organisasjonen mislyktes dog i sin største utfordring, å forhindre utbruddet av Den andre verdenskrig.

Etter Den andre verdenskrig ble De forente nasjoner det nye knutepunktet for internasjonalt diplomati. Igjen ble de allierte seierherrene, som i Folkeforbundet, garantistene for fred. Denne gang var det Kina, Frankrike, Sovjetunionen, Storbritannia og USA som fikk permanente seter og vetorett i det nye Sikkerhetsrådet.

Å påstå at vetomaktene alltid har handlet for fred, ville være en grov overdrivelse. Listen er lang, men inkluderer Suez-krisen startet av Frankrike og Storbritannia, okkupasjonen av Tibet og den militære oppbyggingen i Sør-Kinahavet av Kina, USAs invasjon av Irak og den russiske invasjonen av Ukraina. Etter Den andre verdenskrig måtte noen kompromisser og pragmatiske løsninger inngås for virkelig sikre at De forente nasjoner ble et verdensorgan der alle land deltok. Derfor fikk man vetoretten og permanente medlemmer i Sikkerhetsrådet.

Nå er tiden inne for å omorganisere FN igjen til versjon 4.0. Etter mitt syn har FN og dets mange underorganisasjoner og fond vært en suksess, men er langt fra perfekt. Derfor er det en kontinuerlig prosess på gang med å forberede selve organisasjonen, men hvordan den blir ledet politisk, har vært uendret siden 1945.

Som president Zelenskyj foreslo, kan dette gjøres ved å oppløse FNs sikkerhetsråd og la organisasjonens øverste makt og myndighet ligge hos Generalforsamlingen. Samtidig kan den daglige driften av organisasjonen håndteres gjennom et nytt valgt råd, hvor Generalforsamlingens demokratiske prosedyrer og regler gjelder og ingen har vetorett.

Vi må alle anerkjenne, ikke minst vetomaktene, at nye tider krever nye tiltak, og nå må vi etablere en virkelig demokratisk verdensorganisasjon som speiler verdensbefolkningens vilje og aspirasjoner. Da kan vi forhåpentligvis avslutte alle kriger og etablere fred, demokrati og velstand for alle nasjoner for all tid.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !