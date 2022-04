Politikernes knefall for utbyggerne

Saken oppdateres.

Det bygges på Gløshaugen. I Adressa 20.4 går det fram at Statsbygg har ignorert retningslinjene fra bygningsrådet og bystyret når de foreslår en gigantisk kloss på parkeringsplassen på Hesthagen, rett ved et boligfelt. Likevel blir forslaget sendt på høring fordi flertallet av politikerne er «redde for å forsinke planen». Rita Ottervik sier sågar at det er «viktig å ikke legge flere hindringer i veien enn nødvendig».

Det er nesten ikke til å tro. Signalet til utbyggerne er utvetydig: De kan enkelt overse føringene fra de folkevalgte og utforme sine egne forslag, fordi politikerne bøyer av i frykt for «å stoppe prosessen». Man kan bare se for seg tilstandene dersom dette premisset skulle overføres til andre samfunnsområder.

Du finner høringsforslagene på denne sida hos Trondheim kommune.

Katta er altså ute av sekken, og det er strengt tatt ikke overraskende. Vi som bor i Trondheim har sett «signalbyggene» reise seg og stenge av for lys, luft og utsikt til fjord og elv. I skrivende stund rives margarinfabrikken i Østbyen for å erstattes med et gigakompleks – rett foran et felt av to- og firemannsboliger. Skamløst nok kaller utbyggerne dette for «basseløkka».

Politikere: Det er dere folkevalgte, ikke utbyggerne, som skal ha siste ord i hva som bygges i Trondheim. Dersom utbyggerne overser retningslinjer og har hjemme alene-fest, skal de ikke belønnes for dette – tvert imot. Ha ryggrad nok til å ta dette ansvaret, slik at vi kan bo i en åpen, grønn og trivelig by, både nå og i kommende generasjoner.

