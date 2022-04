Sivs illsinte oppgjør med kvinner over 50

- Synd at det er farlige episoder som skal til for at folk får opp øynene

Saken oppdateres.

Mens vi pakket oss klare til påskeferie, så fikk Norge en ny forsvarsminister. Bjørn Arild Gram fra Steinkjer overtok etter at Odd Roger Enoksen måtte gå av. Men med utnevnelsen kom en mildt sagt omdiskutert Messenger-melding opp på bordet igjen. For Gram var én av flere Sp-topper som var på hytteturen hvor følgende melding ble sendt til Liv Signe Navarsete: «Vi har lyst på fitta di».

Fortsatt har ingen av de ti på turen meldt seg som synderen, og ingen vet hvem som gjorde det. Akkurat det har vi sterke meninger om.

Enoksen måtte som kjent gå av grunnet et forhold til ei kvinne på 18 år. Det er ikke alle som mener det er noe å gå av for. Politisk redaktør Siv Sandvik tar et magadrag, og fyrer seg opp over at spesielt en gruppe kvinner ikke helt har skjønt alvoret i saken.

Det er kinopremiere på "Alt for Norge", en film hvor heltene fra Drillos på 90-tallet skinner. Vi mimrer, og innser at alt var bedre før. Nesten.

