Hvem bryr seg om campus?

Peker på to årsaker til at det har vært få personer i arresten

Tida for vettlaus arealbruk må vera over

Saken oppdateres.

Som daglig leser av Adressa har jeg ikke kommet unna debatten om fremtidig utbygging av NTNU, fordi den raser mellom de spesielt interesserte. Men gjenspeiler antall spaltemetre engasjementet blant avisas lesere, eller er informasjonen kun for de innvidde?

LES OGSÅ: Politikerne har vunnet seire med bismak

Og enkelt blir det ikke for leserne heller når et bilde fra Statsbygg ledsages av tekst, som Hesthagen og Sam Sælands vei. I artikkelen til Aagot Opheim dukker Kamd-sentret opp, hva nå det er? Men vent- gå til side 3 og les der, hvor kommentator Trygve Lundmo gir svar. Men så var det gangbru og utbygging sørover, eller hvor nå veien går.

Tror noen at det er stort flere enn noen nerdete lokalpolitikere, saksbehandlere og folk som mister kveldssola, som bryr seg. Det eneste som betyr noe for oss, er hva vil det koste. Det vi vet, er at det blir dyrt, kjempedyrt for hver og én av oss.

LES OGSÅ: – Nei til sju etasjer bak Samfundet

Men nå har Ola Borten Moe dukket opp og truer ansatte akademikere, kunstnere og naboer med å spolere festen. Tenk å blande økonomi inn planene! Kanskje journalistene skulle ta seg bryet med å spørre leserne om vi bryr oss om utbyggingen, bortsett fra de enorme kostnadene vi må bære. Litt rød skravering på vedlegget hadde vært informativt, Statsbyggs bilde bare forvirrer.



Interessert i debatt? Les flere innlegg her !