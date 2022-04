Vedvarende lavinntekt øker i omfang

Tredje strake tap for Blink – KFUM for sterke

Det er nå på tide å løfte saken om vedvarende lavinntekt høyest opp på dagsorden. Pilen peker dessverre i feil retning hva gjelder andelen av norske barn som vokser opp med varig lav husholdningsinntekt. Slik har utviklingen faktisk vært i flere tiår. Statistisk sentralbyrå (SSB) viser til at andelen barn i vedvarende lavinntektsfamilier var fire prosent i 2000, 7,7 i år 2010, og hele 11,7 prosent i 2019.

Vi ser at det i perioden 2000–2019 ble registrert tre ganger så mange barn i vedvarende lavinntektshusholdninger. Så kom pandemien, som på markant vis har økt de økonomiske ulikhetene i Norge. En rapport fra OsloMet viser at mellom mars 2020 og juni 2021 tapte 19 prosent av norske husholdninger inntekter på grunn av pandemien. Dette tilsvarer omtrent 450 000 norske husstander. Hovedårsakene til dette var permitteringer og påfølgende arbeidsløshet.



Gode levevilkår og trygg økonomi vil kunne fungere forebyggende innen kriminalitetsrammen. Partiet Sentrum er urolig for områder der mange barn og unge vokser opp i vedvarende lavinntekt. Å etterstrebe alternativer inntjeningsmetoder, raske penger og en flukt fra den opplevde tilværelsen vil være mer nærliggende i en slik livssituasjon. Det er noe ærlig og menneskelig over det å ville komme seg ut av en slik situasjon. Hvordan man gjør det kan, mulig forståelig nok, være et underordnet spørsmål.

Jeg er overbevist om at ingen lov i denne verden vil hindre en forelder i å stjele mat for å brødfø sine sultende barn eller nærmeste familie, særlig dersom situasjonen er tilstrekkelig akutt. Så kan man spørre seg følgende: Hvor ofte vil en slik akutt hendelse oppstå i Norge?

Vi har jo mange ordninger, tjenester og frivillige organisasjoner som vil motvirke dette. Svaret på dette spørsmål sitter ikke jeg med, men at slike hendelser har oppstått, og vil oppstå, finner jeg svært sannsynlig. Uansett vil vedvarende lavinntekt og særs dårlig økonomi over lengre perioder føre til en slitasje som gjør stjeling nærliggende. Faktisk kan det også være så forståelig at det har resultert i straffefritak for særlige tilfeller.

Interessant i så tilfelle er å se til en italiensk høyesterettsdom. Domstolen fastslo at å stjele mindre mengder mat ikke var å anse som straffbart, da utøveren var en hjemløs mann som sultet. Et bemerkelsesverdig godt sitat fra dommen er «for oss dommere, går retten til overlevelse foran retten til eiendom».

I forlengelsen av denne dommen, sett sammen med vedvarende lavinntekt, kommer en fremtredende og verdifull debatt. Har ikke alle barn rett på en tilstrekkelig levestandard etter FNs Barnekonvensjon artikkel 27? Artikkelen sier at partene (som innbefatter Norge) anerkjenner ethvert barns rett til en levestandard som er tilstrekkelig for barnets fysiske, psykiske, åndelige, moralske og sosiale utvikling. Partene skal treffe egnede tiltak for å hjelpe foreldre eller andre som har ansvaret for barnet til å virkeliggjøre denne rettighet, og de skal ved behov sørge for materiell hjelp og støttetiltak, særlig med hensyn til mat, klær og bolig.

For å snu på den negative utviklingen hva gjelder vedvarende lavinntekt, er det mange tenkelige tiltak som er essensielle. En sosiale boligpolitikk, anstendig minstelønn og målrettede velferdstiltak er noen eksempler som vil hjelpe på situasjonen, både kortsiktig og langsiktig. Vi må nå, på tvers av den politiske fløyen, adressere denne utfordringen på en effektiv, verdig og klok måte.

