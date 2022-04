Den provoserende morsrollen

Daniel droppet sex i flere måneder for å bli best

Jeg har sittet og dvelt over innlegget som Trygve Lundemo skrev om mammarollen, ulønnet permisjon og fedrekvote. Bakteppet var at halvparten av norske mødre velger å ta ulønnet permisjon når deres del av «kvoten» er over, og far/partner skal ta over hovedansvaret for babyen. Lundemo velger å peke på tre problemer med dette;

At disse kvinnene taper i karriereløpet

At kvinnene havner i det han kaller «mammabobla»



At dette utfordrer fedrenes rett til å være hjemme

Og det er så klart mye han har rett i, og som er problematisk med det faktum at så mange kvinner velger å gå hjemme uten lønn i månedsvis. Det gir selvsagt et dårligere utgangspunkt i forhold til fremtidig økonomi og rettigheter, og for noen blir stigen kanskje lenger opp til karrieretoppen. Om det er det man higer etter. Men jeg tror det vi ser, er et resultat av ulike faktorer som dreier seg om mye mer, og langt mer dyptgripende, enn noen fremtidige pensjonspoeng, titler og lønnstrinn.

Jeg tror vi må innse at det for ganske mange er en stor krasj mellom den samfunnsstrukturen vi har lagt opp til, der karriere, fulltid og en institusjonalisering av familier og liv er rådende, og nybakte mødres behov for ro, tid, og ha mulighet til noe så elementært som å kunne amme barnet sitt i ro og fred.

Og når i tillegg fødsel- og barselomsorgen, i den andre (første) enden av et nybakt liv som mor blir stadig mer hektisk, med mindre tid til å trygges i rollen, er det ikke rart at mange kvinner ser mørkt på å skynde seg ut i jobb, vel et halvt år etter at barnet er født. Og på toppen av alt får dagens unge fødende kvinner også påvirkning og press fra sosiale medier, der «eksperter» forteller dem hva som er riktig og galt, og det er lett å føle seg overveldet.

Og ja, Trygve Lundemo, det er noen som driver med mammablogging. Og vi kan mene litt av hvert om dem. Men jeg synes det var noe arrogant og flåsete å beskrive dagens nybakte mødre på en slik måte at «alle» som ønsker å være hjemme lenger med babyen sin, dyrker mammarollen for det den er verdt, og på den måten få det til å høres så negativt ut at man ønsker å tilbringe tid med barnet sitt.

Jeg har lest boken «Hele Norge baker ikke» av Marta Breen. Her skriver hun blant annet om såkalte «omsorgsfeminister». Disse kan være blant både bloggere og andre kvinner som kanskje som en motreaksjon til dagens prestasjonskrevende samfunn velger mer «myke» verdier enn det som forventes av dem, i en fase av livet der de ønsker å prioritere annerledes enn det som vel ansees som det «riktige».

Og tenk om disse «flere psykologene» som Lundemo beskriver, har rett da; at det er så viktig en tilknytning mellom mor og barn i akkurat denne fasen, de få månedene, når mange mødre må ut i jobb, og at det kan være uheldig for barnets utvikling?

Som hos de aller fleste andre som argumenterer som Lundemo, er amming fraværende i ordskiftet. Det er naturlig, for brystmelk, og helseeffektene ved det, kommer jo så i veien for hele denne politiske agendaen at mor og far skal ha lik permisjon.

Men hva hadde skjedd om man hadde tiet i hjel andre «tiltak» som reduserer kreftrisiko i så stor grad som amming? Internasjonal forskning viser at brystkreftrisikoen reduseres med 4,7 prosent for hvert år man ammer. Det er mye. Men skal man kunne klare å få til amming på en god måte, uten for mye stress og press, både for mor og barn, trenger man tid og trygghet. Og nettopp dette er noe som mangler, både i starten av mødrelivet og når man skal ut i det vanlige arbeidslivet igjen.

Jeg heier på et likeverdig foreldreskap. Og jeg syns det er viktig at også far har kommet mer på banen, det skal bare mangle. Men jeg liker ikke denne utviklingen, at mange mødre kjenner seg presset til å skulle dra fra barnet sitt så tidlig. Dette dreier seg om så mye mer enn likestilling og karrieremuligheter. Jeg opplever at begrepene likeverd og likestilling blandes og rotes sammen veldig i denne debatten.

Og som nevnt, så er bekymringen min større rundt dette fordi vi som fagfolk møter mange nybakte mødre som har erfart en veldig hektisk start på morstilværelsen på grunn av en økt travelhet rundt fødsel og barsel, og som trenger tid også på grunn av dette. Det er mange faktorer her som ikke kan måles i penger, pensjonspoeng eller likestillingspolitikk. Men den verdien, og prisen er det vanskeligere å få øye på, dessverre.

