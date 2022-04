Rusfaglig godt arbeid redder liv

Campusdirektør: Utbygging i by vil alltid berøre og endre et nabolag

Adressa hadde nylig en sak som viser at Trondheim har hatt nedgang i antall overdosedødsfall gjennom pandemien. Helse- og overdoseteamet (Hodt) gjør en fantastisk jobb som et av mange viktige tilbud i byen vår. At de har brøytet vei for godt helsefaglig lavterskelarbeid, er jeg ikke i tvil om. I rusenheten er de imidlertid fem av ca. 90 ansatte, der mange arbeider etter vedtak og ikke i en lavterskeltjeneste. Alle tiltakene våre har fokus på skadereduksjon.

Mye har skjedd siden jeg begynte i kommunen for snart 20 år siden. Satt på spissen så var målet for arbeidet den gangen rusfrihet. Etter endt behandling kunne man kvalifisere for både bolig og inntektsgivende arbeid. Vår fasit for det gode liv var lagt til grunn. De med de beste kortene, var de som dro nytte av gevinsten.

For de som aldri hadde hatt et ess på ermet, så fikk de nøye seg med litt varm mat og en klapp på skuldra, til de var «motivert for endring». Jeg savnet forståelse for at de som ikke ønsket, eller ikke maktet å bli rusfrie, også hadde krav på hjelp i form av vedtak i henhold til lov. I det ligger et rettskrav. En rettighet på tjenester som kan bidra til at livet blir litt bedre å leve, rusen til tross.

Nå er det med glede og stolthet jeg ser på hvordan rusarbeidet har utviklet seg i Trondheim kommune. Ingen må gjennom rusbehandling for å kvalifisere for bolig og aktivitet, eller være motivert for behandling for at vi skal kunne hjelpe, med eller uten vedtak.

Enheten har foruten Lav-tiltakene (inkl. Hodt) en egen avdeling for ungdom med rusutfordringer. Der tar vi på alvor at også unge kan ha behov for skadereduserende tiltak med lav terskel inn. Vi har et ambulant team (uteteam) som gir tjenester i hjemmet etter individuelle vedtak til brukere, som bor i egen bolig, og vi har i tillegg avdeling Jarleveien.

Vi har også et pågående prosjekt med mål om å bygge opp et ressurssenter for kvinner i rusmiljøet. På tvers av avdelingene har vi en aktivitetsgruppe som tilbyr et bredt spekter av aktivitet som teater, kino, trening, yoga, kunstprosjekt med mer. Dette er aktivitet uten vilkår om at du må møte rusfri, og med fokus på likeverd mellom ansatte og deltagere. Vi forventer av våre ansatte at de har iboende holdninger som bidrar til å løfte frem ressurser hos de vi jobber for. Målet er ikke nødvendigvis å bli symptomfri, men at hver og en skal få bruke sine ressurser på en slik måte at de kan få et så godt liv som mulig for seg.

«Ja visst kan du bli rusfri, men først må du overleve», er et sitat fra overdosestrategien. Men hva da om du ikke blir rusfri og likevel overlever? Svaret må være at da kan du også ha et godt liv, der gode helse- og velferdstjenester, en trygg bolig, ernæring, medisiner og aktivitet i hverdagen bidrar til færre overdoser. Livet blir rett og slett mer verdt å leve!

